3 ngày Tết: 1660 ca cấp cứu do đánh nhau, 1200 người nhập viện, 5 người chết

(Kiến Thức) - Trong 3 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau. Trong đó, có hơn 1.200 ca phải nhập viện điều trị, 5 người chết, giảm 499 trường hợp so với Tết năm 2019.

Mới đây, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có báo cáo nhanh về tình hình cấp cứu tai nạn, ngộ độc trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.



Cụ thể, qua tổng hợp từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố, tính từ 7 giờ sáng 23/1 (30 Tết) đến sáng 26/1/2020, tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước có hơn 95.000 bệnh nhân đang điều trị (giảm 11,6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019).

Trong đó, có 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 2% trong tổng số ca cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó có 1.213 ca phải nhập viện điều trị, trong đó có 5 trường hợp tử vong (giảm 3 trường hợp). So với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi năm 2019 giảm 499 trường hợp.

Ảnh minh họa.

Sau 3 ngày nghỉ Tết, đã có 14.432 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (giảm 14,5% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019). Trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông có 5.572 trường hợp phải nhập viện điều trị (chiếm 38,6%), tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 3 ngày Tết , có 64 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 3 trường hợp so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi 2019.

Cũng theo ghi nhận của các cơ sở y tế trên cả nước, trong 3 ngày Tết vừa qua đã có 262 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, 910 trường hợp khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, giảm 222 trường hợp so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trong đó có 236 ca ngộ độc rượu bia, giảm 45 trường hợp, 221 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, giảm 36 ca.