3 đối tượng nguy hiểm trốn khỏi trại giam công an

Ba đối tượng, trong đó có 1 đối tượng đang thụ án giết người đã trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Kiên Giang.

Công an tỉnh Kiên Giang hôm nay cho biết, cơ quan CSĐT có quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 phạm nhân về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang), Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ phường 1, quận 5, TP.HCM).

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Hân

Hân là phạm nhân mang án Giết người, bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù. Hai đối tượng còn lại phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cơ quan Công an, các đối tượng này đã trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Kiên Giang vào sáng nay.