232.000 lượt du khách đến Quảng Ninh trong 2 ngày nghỉ lễ

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 12.600 lượt, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú ước đạt 96.600 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt 486 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đông nghịt khách tham quan Vịnh Hạ Long.

Một số địa điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm, như: Vịnh Hạ Long đón khoảng 27.500 lượt khách, trong đó, khách quốc tế thăm vịnh đạt 6.300 lượt.

Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 3.100 lượt khách; Chùa Ba Vàng đón khoảng 4.500 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 12.000 lượt khách; tổ hợp khu vui chơi giải trí Sun world Hạ Long đón khoảng 30.000 khách…

Khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 6.359 lượt.