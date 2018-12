22 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Vũng Tàu làm thẻ ngân hàng giả

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá nhóm người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để làm thẻ ngân hàng giả và đánh bạc qua mạng ở TP Vũng Tàu.

Nhóm người Trung Quốc bị công an bắt giữ

Các trinh sát Công an Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhóm người quốc tịch Trung Quốc lưu trú ở TP Vũng Tàu có hoạt động nghi vấn nên đã báo cáo Bộ Công an.



Tiến hành xác minh, nhận định đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao có hành vi phạm pháp luật, Bộ Công an đã phối hợp với Công an Bà Rịa – Vũng Tàu lên chuyên án triệt phá.

Hôm qua, 100 cảnh sát đồng loạt kiểm tra 3 biệt thự và 1 khách sạn ở phường 1 và phường 2 TP Vũng Tàu.

Máy tính và điện thoại mà nhóm người này sử dụng

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 22 người Trung Quốc (22 nam, 2 nữ) đang sử dụng các thiết bị điện tử truy cập vào các trang web, dùng để tổ chức cho các cá nhân người Trung Quốc đánh bạc trực tuyến và nhiều dữ liệu liên quan tới tài khoản ngân hàng của các nhân ở các nước Mỹ, Anh.



Công an thu giữ 41 máy tính bàn, 13 laptop, 300 điện thoại di động, 1 bộ máy đọc thẻ, máy dập thẻ để làm thẻ ngân hàn g giả, 33 thẻ ATM do ngân hàng Trung Quốc phát hành cùng 200 vỏ thẻ ngân hàng trắng, 650 triệu đồng tiền Việt Nam, 100 USD, 8.500 nhân dân tệ.

Nhóm người Trung Quốc khai nhận họ sang Việt Nam để làm thẻ ngân hàng giả và đánh bạc qua mạng.

Cảnh sát lập biên bản sự việc, thu giữ toàn bộ các máy móc, tài liệu liên quan để phục công tác điều tra.

Hiện Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp với Bộ Công an, Công an Trung Quốc mở rộng điều tra vụ án.