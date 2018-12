Ảnh: Công ty Newland tự ý san lấp đất ruộng khi chưa được phép

Khu nhà ở phường Nhị Châu (TP Hải Dương) do Công ty Cổ phần đầu tư Newland thực hiện được quy hoạch trên diện tích 13,4 ha nằm trong địa giới hành chính phường Nhị Châu, phía bắc giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng; phía nam giáp khu dân cư và đường Trần Hưng Đạo; phía đông giáp cầu chui đường sắt Hà Nội - Hải Phòng; phía tây giáp khu dân cư cũ.

Dự án gồm các hạng mục chính như: đất ở; đất cây xanh, bãi đỗ xe; đất hạ tầng kỹ thuật; đất trường mầm non; đất giao thông và đất công cộng. Trong đó, đất giao thông, đất công cộng và đất cây xanh chiếm khoảng 55% diện tích. Diện tích đất ở khoảng 5,5 ha, chiếm 41% tổng diện tích, gồm các hạng mục: đất ở nhà vườn, đất nhà liền kề; đất nhà ở tái định cư, đất nhà ở xã hội bảo đảm chỗ ở cho khoảng 2.500 người. Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh Hải Dương có Văn bản số 1367/UBND-VP đồng ý về cho tiếp tục triển khai các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án khu nhà ở thuộc phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương (phía Nam đường sắt). Theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương vào tháng 10/2016 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, Dự án Khu nhà ở phường Nhị Châu là dự án đầu tư có sử dụng đất, có tổng mức đầu tư 233,67 tỷ đồng, trong đó có 112 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí thực hiện Dự án là hơn 121 tỷ đồng. Mặc dù UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, theo đó Công ty CP Đầu tư Newland là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường Nhị Châu gần 2 năm, nhưng đến nay những tranh chấp, kiến nghị của các hộ dân đối với Nhà đầu tư, với các cấp chính quyền liên quan vẫn kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong suốt thời gian qua, hàng chục hộ dân khu dân cư số 4 phường Nhị Châu (Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bức xúc việc Công ty Cổ phần đầu tư Newland trong quá trình thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở phường Nhị Châu (phía nam đường sắt) đã tự ý san lấp đất ruộng của dân khi chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Văn Bảng – người dân khu 4, phường Nhị Châu cho biết, người dân đồng thuận với chủ trương triển khai thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở phường Nhị Châu nhưng họ không chấp nhận đơn giá đền bù và cách triển khai thực hiện của chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần đầu tư Newland. Ngày 17/8/2018, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Vũ Tiến Phụng đã ký kết luận số 174/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo của người dân khu dân cư số 4 phường Nhị Châu. Trong đó, UBND TP Hải Dương khẳng định, việc người dân tố cáo Công ty Cổ phần đầu tư NewLand tiến hành san lấp đất trái pháp luật (đối với 18/49 thửa đất chưa hoàn tất công tác GPMB diện tích 3.318,9m2) là tố cáo đúng. UBND TP Hải Dương yêu cầu Công ty Newland thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục khắc phục những sai sót.

Dự án đang được triển khai thi công, nhiều con đường trong dự án đang được gấp rút hoàn thiện. Nhiều vật liệu xây dựng được tập kết để phục vụ triển khai thi công. Ông Nguyễn Văn Bảng chỉ diện tích đất ruộng của dân bị công ty Newland san lấp trái phép để phục vụ thi công đường. Nhiều diện tích đất tiếp tục được san lấp phục vụ thi công dự án. Con đường thi công dang dở do diện tích đất ruộng của các hộ dân chưa chấp nhận đền bù GPMB. PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên.

