2 thi thể vùi trong bê tông: Phạm Thị Thiên Hà chủ mưu giết người

Cảnh sát bước đầu xác định người cầm đầu nhóm nghi can giết người rồi giấu xác trong khối bê tông là Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi. Hà bị bắt 2 hôm trước khi đang có ý định bỏ trốn.

Trưa 20/11, nguồn tin của Zing.vn cho biết cảnh sát đã cơ bản điều tra làm rõ vụ 2 thi thể vùi trong bê tông được phát hiện tại căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cả 4 nữ nghi can bị cảnh sát bắt giữ đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ở TP.HCM) được xác định là kẻ chủ mưu.

Kết quả xét nghiệm AND cho thấy hai nạn nhân bị giấu xác trong bê tông là ông Trần Đức Linh (quê Quỳ Hợp, Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Họ thuộc nhóm tu luyện giáo phái lạ do Hà cầm đầu.

Phạm Thị Thiên Hà.

Nói về nguyên nhân giết người rồi giấu xác, nguồn tin cho biết sau khi tập hợp được một số người, Hà thay đổi phương pháp tu luyện dẫn đến việc có góc nhìn khác nhau.

Người đi theo Hà hoàn toàn tin tưởng, nhất mực làm theo chỉ đạo của nữ nghi can sinh năm 1988. Đây cũng là lý do vì sao khi bị bắt, 2 nghi can trong nhóm của Hà không chịu khai báo. Họ coi Phạm Thị Thiên Hà là thủ lĩnh, không làm trái lời người phụ nữ này.

Quá trình di chuyển qua nhiều tỉnh thành để tu luyện, Hà trực tiếp điều khiển chiếc xe Ford 7 chỗ đứng tên bố của nữ nghi can. Người phụ nữ này cũng là người quyết định việc cả nhóm ở đâu, tu luyện như thế nào.

Nạn nhân Trần Đức Linh được xác định tử trong thời gian cùng tu luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian này, nạn nhân mâu thuẫn với Hà và nghi can Lê Ngọc Phương Thảo (còn gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang).

Lời khai của 4 nghi can đều thể hiện ông Linh nhảy từ trên lầu xuống đất tử vong. Tuy nhiên, cảnh sát xác định một số người không tận mắt chứng kiến ông Linh nhảy lầu.

Đồng phạm của Hà chỉ thấy ông Linh bất tỉnh trên sàn. Cảnh sát đang làm rõ tình tiết này vì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân không bị gãy xương, chỉ có một số vết bầm trên cơ thể.

“Cơ quan điều tra cũng đang nghi ngờ lời khai này và sẽ phải thực nghiệm lại để làm rõ”, nguồn tin nói.

Khối bê tông chứa thi thể nạn nhân. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Gần một tuần sau, nhóm này đưa thi thể ông Linh về căn nhà thuê ở Bình Dương rồi bỏ vào thùng nhựa, ướp bằng xác trà và đổ bê tông lên trên.

Nạn nhân thứ hai là người đàn ông tên Thành bị nhóm của Hà sát hại vì có biểu hiện lạ, hay nhìn phụ nữ.

Lời khai nghi can cho thấy họ dùng bộ kích điện làm cho anh Thành bất tỉnh rồi siết cổ nạn nhân tới chết. Sau đó, Hà và Thảo mua thùng nhựa, xi măng về đổ bê tông, phi tang thi thể nạn nhân.

Ngày 15, rạng sáng 16/5, chủ mới căn nhà chứa thi thể nạn nhân phát hiện sự việc. Hà và 3 nghi can khác trong đó có Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ Hà) bị bắt ngày 18/5 khi định bỏ trốn khỏi một địa điểm tu luyện ở Bình Dương.

Đối với số tiền hơn 1 tỷ đồng thu giữ khi bắt các nghi can, cảnh sát nhận định nhiều khả năng đây là tiền mẹ con Hà bán căn hộ ở TP.HCM. Kết quả xác minh cho thấy bà Hoa bán nhà được 2 tỷ. Trước khi bị bắt, người phụ nữ này bỏ 200 triệu đồng để mua một mảnh đất.