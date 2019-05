Nông dân vắt áo ra mồ hôi, làm đất dưới nắng 40 độ C

Những ngày qua nhiệt độ tại tỉnh Quảng Bình luôn ở ngưỡng 38 – 40 độ C, nhưng để kịp thời vụ, bà con nông dân các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Quảng Ninh, Lệ Thủy… vẫn ra đồng làm việc. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 - 39 độ C, để kịp thời vụ máy cày cũng hoạt động hết công suất. Chị Nguyễn Thị Hương (xã Lý Trạch) cho biết: “Dự báo năm nay sẽ nắng nóng kỷ lục, biết ra đồng là nguy hiểm, nhưng cũng phải tranh thủ làm cho kịp thời vụ. Một số ruộng có nước sớm thì làm đất, đổ ải, gieo lúa sớm. Người nông dân làm được hạt lúa gian nan, vất vả lắm”. Còn bà Trần Thị Lý (ở xã Quảng Phương) cho biết: “Nắng lắm, nhưng vẫn phải ra đồng làm đất gieo cấy. Xã chúng tôi còn có ít nước để gieo vẫn còn may, chứ nhiều xã khác khô hạn không có nước để canh tác. Nhưng nắng nóng thế này, gieo xong được ít tuần lúa lại chết vì khô hạn, nếu tình hình thời tiết khắc nghiệt thế này sẽ báo động một năm mất mùa”. Dưới "trời nắng như đổ lửa” người nông dân phải cần mẫn mưu sinh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến từ ngày 20/5, hiện tượng nắng nóng sẽ giảm dần.

