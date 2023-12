2 nữ sinh bị sát hại ở Bắc Ninh: Nghi do mâu thuẫn tình cảm

Liên quan đến vụ 2 nữ sinh bị sát hại xảy ra ngày 4/12, tại chùa Đ.L (Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ. 2 nữ sinh tử vong được xác định là em N.N.A và N.N.C.A đều là học sinh của một trường THPT đóng trên đại bàn.

Tháp chuông cao 2 tầng nơi xảy ra vụ án.

Khoảng gần 18h ngày 4/12, Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), nghi phạm trong vụ án mạng, đã hẹn gặp em N.N.A tại chùa để nói chuyện. Em N.N.A cùng 5 người bạn đến gặp Thiện. Tại đây, Thiện đã dùng dao tấn công N.N.A và N.N.C.A và anh Đ.M.K. Sau đó, Thiện dùng dao tự gây thương tích cho mình.

Vụ án mạng đã khiến 2 nữ sinh tử vong tại Trung tâm y tế TP Từ Sơn, anh Đ.M.K bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Còn Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ghi nhận tại hiện trường vụ án mạng khiến 2 nữ sinh tử vong là một tháp chuông cao 2 tầng. Theo người dân, tháp chuông này mới được tôn tạo, xây dựng cách đây vài năm. Hiện trường vụ án mạng này, trên một chiếc cột ghi dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ (nghi là máu) với nội dung “yêu em”.

Hiện trường vụ án mạng.

Một sư cô ở chùa cho biết, khoảng 17h hôm qua (4/12), có một nhóm thanh niên vào chùa. Tuy nhiên, sư cô và những người tại chùa không để ý bởi chùa cho người dân ra vào tự do. Đến khoảng gần 18 giờ, sư cô nghe thấy tiếng hét, liền ngay sau đó, một thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô đang nghỉ, kêu cứu, đề nghị gọi công an phường. Sư cô này nói: "Khi đó, tôi sợ, nghĩ là vụ đánh nhau nên không dám ra ngoài, đợi công an đến. Sau khi lực lượng chức năng tới thì mới biết đó là vụ án mạng".

Theo sư cô, thời điểm xảy ra vụ việc, chùa rất vắng người bởi lúc đó, người dân đều về nhà để chuẩn bị bữa tối. Chính vì vậy, không có ai chứng kiến và can ngăn. Cách ngôi chùa chỉ vài trăm mét là khu vực nghĩa trang – nơi đang diễn ra đám tang của em N.N.A. Trước sự ra đi của 2 nữ sinh, ai nấy đều bàng hoàng thương xót. Theo người dân, bà H là mẹ của nữ sinh N.N.A và là Trạm trưởng Trạm Y tế phường Trang Hạ. Khi nhận được tin báo có người bị thương trong chùa, chị H đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu.

Nhưng khi đến nơi, chị chết lặng vì không ngờ con gái chị lại là nạn nhân trong vụ án mạng. “Lúc đầu chị ấy không biết đó là con mình, về sau phát hiện ra thì chị ấy rất sốc và ngất đi, đến hôm nay sức khỏe vẫn còn yếu" - một người họ hàng của nạn nhân kể. Người này cho hay: "Khoảng 20h, mọi người gọi điện về và thông tin cháu tôi đã tử vong, dặn ở nhà chuẩn bị lo hậu sự. Lúc nghe tin tôi bủn rủn chân tay. Đau xót quá. Hằng ngày cháu tôi ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi nữa ai cũng quý".

Nhiều người đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình em N.N.A.

Theo người này, gia đình nạn nhân có 2 người con và người nhà vẫn chưa thể tin lại xảy ra bi kịch như vậy. "Từ đêm qua đến giờ mọi người trong gia đình vẫn chưa thể tin nổi sự thật. Nhất là mẹ cháu. Sáng nay, chị ấy có ra nhìn mặt con lần cuối nhưng chỉ được vài phút lại ngất, mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi”- một người họ hàng của N.N.A cho biết. Anh Nguyễn Văn Oai (anh họ em N.N.A) thông tin, tối hôm qua khoảng 20h15, anh nhận được tin báo N.N.A đã mất. Cả gia đình anh đã tức tốc từ Hưng Yên về Bắc Ninh và chuẩn bị hậu sự cho N.N.A.

“Tính em tôi hiền khô, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Con bé rất ngoan và nghe lời, nhà tôi ở Hưng Yên, nhưng mỗi lần về hai anh em thường hay nói chuyện. Trước kia em còn bé tôi về lúc nào cũng đèo đi chơi nhưng giờ thì không thể nữa, đau xót quá”- anh Oai nói. Còn cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh N.N.A cho biết, nhóm bạn đi cùng hôm qua đều là học sinh trong trường, N.N.A là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm. “N.N.A là Bí thư lớp. Nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành, thầy cô và bạn bè ai nấy cũng đều bàng hoàng”- cô Tuyết ngấn lệ.

Theo thông tin từ công an tỉnh Bắc Ninh, hiện đối tượng Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra theo quy định. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.