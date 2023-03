Đau lòng những vụ mẹ sát hại con do trầm cảm

Mẹ trầm cảm dìm 2 con gái nhỏ xuống sông đến tử vong: Ngày 8/3, chị Vũ Thị Ng. (SN 1991, ngụ xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, Nam Định) chở hai con gái nhỏ (2 tuổi và 5 tuổi) đi chơi. Khoảng 10h cùng ngày, đến khu vực sông Ninh Cơ (giáp ranh giữa thị trấn Liễu Đề và xã Nghĩa Sơn), người phụ nữ này để xe trên đê, dẫn hai con ra sông rồi dìm xuống nước khiến 2 cháu tử vong. Theo gia đình, chị Ng. vốn là giáo viên dạy môn tin học tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Trực Ninh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, chị Ng. có dấu hiệu bị trầm cảm nên đã xin nghỉ dạy học để ở nhà chữa bệnh. Mẹ trầm cảm sát hại 2 con ruột: Sáng 27/9/2022, người mẹ của Trương Thị Tố Quyên (SN 2000, ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) về nhà thì phát hiện hai cháu T.H.Đ.A (SN 2019) và T.H.Đ.M (SN 2021) nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Còn Quyên đang có hành vi tự tử trong nhà tắm. Ngay sau đó gia đình cứu kịp Quyên, đưa hai bé đi cấp cứu nhưng cháu T.H.Đ.A không qua khỏi. Quyên khai nhận đã dùng khăn vải bịt đường thở của hai con. Người thân cho hay, Từ năm 2019 đến nay Quyên có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Mẹ sát hại con 2 tuổi rồi tự tử trong khu điều trị COVID-19: Tối 30/3/2022, Trung tâm Y tế TP Chí Linh, Hải Dương báo cáo, bệnh nhân V.T.N.B. (43 tuổi) cùng con trai 2 tuổi tử vong trong một căn phòng. Trích xuất camera cho thấy, khoảng 17h20 cùng ngày, người phụ nữ này bế con cứ đi ra đi vào. Phòng bên cạnh có bệnh nhân mới ra viện không còn ai nên người này đã bế con vào phòng đó và không thấy ra. Khi phá cửa thì phát hiện 2 mẹ con nằm dưới nền nhà nhưng đã tử vong. Nhiều người cho biết, bà mẹ nghi bị trầm cảm. Mẹ giết con rồi tự tử trong phòng trọ: Ngày 5/2/2022, một số người dân ở hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ. Khi vào trong, mọi người phát hiện thêm thi thể cháu bé 7 tháng tuổi (con gái chị C.) trong máy giặt. Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định chị C. có biểu hiện trầm cảm và đã từng có hành động tự tử trước khi xảy ra vụ việc trên. Sát hại con 2 tháng tuổi trong ngày Tết: Khoảng 6h10 sáng 5/2/2022 (mùng 5 Tết), người thân phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà ở xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trên người có nhiều vết thương. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định chị L.T.H. (SN 1983, trú xóm 11, xã Hương Giang) là mẹ của bé trai, đã dùng dao sát hại con mình. Theo một lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, người mẹ bị trầm cảm sau sinh. (Ảnh minh họa) Mẹ sát hại con ruột mới 3 tuổi: Đỗ Thị Yến Nhi (ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có chồng là anh Nguyễn H.Th. Cả hai có con chung là cháu Nguyễn H.Kh. (3 tuổi). Do mâu thuẫn vợ chồng nên Nhi mang cháu Kh. về nhà mẹ ruột ở xã Giao Long. Đến trưa ngày 31/3/2021, Nhi dùng khăn tắm siết chặt cổ con mình đến chết khi đang tắm cho cháu. Sau khi cháu tử vong, Nhi bế con đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên “con tôi chết rồi.” Trước những vụ việc đau lòng trên có thể thấy tính chất nghiêm trọng của căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, đáng lo ngại là căn bệnh này chưa được quan tâm đúng mức và điều trị đúng cách dẫn đến việc bỏ qua giai đoạn vàng. Theo các chuyên gia, để điều trị thành công, vai trò của gia đình là đặc biệt quan trọng. Sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội (Nguồn: ĐTHĐT):

Mẹ trầm cảm dìm 2 con gái nhỏ xuống sông đến tử vong: Ngày 8/3, chị Vũ Thị Ng. (SN 1991, ngụ xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, Nam Định) chở hai con gái nhỏ (2 tuổi và 5 tuổi) đi chơi. Khoảng 10h cùng ngày, đến khu vực sông Ninh Cơ (giáp ranh giữa thị trấn Liễu Đề và xã Nghĩa Sơn), người phụ nữ này để xe trên đê, dẫn hai con ra sông rồi dìm xuống nước khiến 2 cháu tử vong. Theo gia đình, chị Ng. vốn là giáo viên dạy môn tin học tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Trực Ninh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, chị Ng. có dấu hiệu bị trầm cảm nên đã xin nghỉ dạy học để ở nhà chữa bệnh. Mẹ trầm cảm sát hại 2 con ruột: Sáng 27/9/2022, người mẹ của Trương Thị Tố Quyên (SN 2000, ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) về nhà thì phát hiện hai cháu T.H.Đ.A (SN 2019) và T.H.Đ.M (SN 2021) nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Còn Quyên đang có hành vi tự tử trong nhà tắm. Ngay sau đó gia đình cứu kịp Quyên, đưa hai bé đi cấp cứu nhưng cháu T.H.Đ.A không qua khỏi. Quyên khai nhận đã dùng khăn vải bịt đường thở của hai con. Người thân cho hay, Từ năm 2019 đến nay Quyên có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Mẹ sát hại con 2 tuổi rồi tự tử trong khu điều trị COVID-19: Tối 30/3/2022, Trung tâm Y tế TP Chí Linh, Hải Dương báo cáo, bệnh nhân V.T.N.B. (43 tuổi) cùng con trai 2 tuổi tử vong trong một căn phòng. Trích xuất camera cho thấy, khoảng 17h20 cùng ngày, người phụ nữ này bế con cứ đi ra đi vào. Phòng bên cạnh có bệnh nhân mới ra viện không còn ai nên người này đã bế con vào phòng đó và không thấy ra. Khi phá cửa thì phát hiện 2 mẹ con nằm dưới nền nhà nhưng đã tử vong. Nhiều người cho biết, bà mẹ nghi bị trầm cảm. Mẹ giết con rồi tự tử trong phòng trọ: Ngày 5/2/2022, một số người dân ở hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ. Khi vào trong, mọi người phát hiện thêm thi thể cháu bé 7 tháng tuổi (con gái chị C.) trong máy giặt. Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định chị C. có biểu hiện trầm cảm và đã từng có hành động tự tử trước khi xảy ra vụ việc trên. Sát hại con 2 tháng tuổi trong ngày Tết: Khoảng 6h10 sáng 5/2/2022 (mùng 5 Tết), người thân phát hiện bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà ở xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trên người có nhiều vết thương. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định chị L.T.H. (SN 1983, trú xóm 11, xã Hương Giang) là mẹ của bé trai, đã dùng dao sát hại con mình. Theo một lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, người mẹ bị trầm cảm sau sinh. (Ảnh minh họa) Mẹ sát hại con ruột mới 3 tuổi: Đỗ Thị Yến Nhi (ngụ xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có chồng là anh Nguyễn H.Th. Cả hai có con chung là cháu Nguyễn H.Kh. (3 tuổi). Do mâu thuẫn vợ chồng nên Nhi mang cháu Kh. về nhà mẹ ruột ở xã Giao Long. Đến trưa ngày 31/3/2021, Nhi dùng khăn tắm siết chặt cổ con mình đến chết khi đang tắm cho cháu. Sau khi cháu tử vong, Nhi bế con đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên “con tôi chết rồi.” Trước những vụ việc đau lòng trên có thể thấy tính chất nghiêm trọng của căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, đáng lo ngại là căn bệnh này chưa được quan tâm đúng mức và điều trị đúng cách dẫn đến việc bỏ qua giai đoạn vàng. Theo các chuyên gia, để điều trị thành công, vai trò của gia đình là đặc biệt quan trọng. Sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội (Nguồn: ĐTHĐT):