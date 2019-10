190 nam thanh nữ tú thác loạn sa đoạ thế nào trong bar Phượng Lâm TPHCM?

Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng thác loạn, sử dụng ma túy trong quán bar Phượng Lâm vừa bị đột kích vào sáng qua (19/10).

Theo đó, rạng sáng (19/10), hàng chục trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an quận Tân Phú ập vào kiểm tra quán bar Phượng Lâm nằm trên đường Gò Dầu, phường Tân Quy.

Thấy cảnh sát, hàng trăm người đang nhún nhảy trong tiếng nhạc đinh tai nháo nhào tháo chạy nhưng bị cảnh sát chặn lại. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 6 bàn có ma túy. Ba người tàng trữ trái phép ma túy bị trinh sát khống chế tại chỗ.

Cảnh sát đưa 185 người là khách hàng, nhân viên quán bar về trụ sở công an để làm việc.

Qua các xét nghiệm nhanh, công an phát hiện 39 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Ngoài ra, một số nhân viên và đối tượng khác đang bị điều tra và làm rõ thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy .

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an Q.Tân Phú cho biết, trong thời gian sắp tới, Công an Q.Tân Phú sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, truy quét các tụ điểm ăn chơi tiềm ẩn phát sinh tệ nạn trên địa bàn, đảm bảo trật tự an ninh xã hội.