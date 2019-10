Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An ngã lầu tử vong: Danh vị... cát bụi

(Kiến Thức) - Danh vị cùng những tâm huyết với ngành giáo dục đã theo Thứ trưởng Lê Hải An về với cát bụi nhưng những đóng góp của ông với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, với ngành giáo dục mãi mãi được thầy trò, Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục ghi nhận, tôn vinh.

Sự việc Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An gặp nạn khi ngã từ tầng 8 trụ sở Bộ này xuống đất và qua đời để lại nỗi đau cho người thân, đồng nghiệp và đông đảo các giáo viên, học sinh sinh viên. Đó còn là sự mất mát to lớn của ngành giáo dục khi mất đi một lãnh đạo có năng lực, có phẩm chất giàu nhiệt huyết được kỳ vọng sẽ có những tham mưu cho Bộ trưởng trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực giáo dục đại học – một lĩnh vực quan trọng của hệ thống giáo dục Việt Nam.



Những đồng nghiệp đánh giá ông là người có năng lực, kinh nghiệm rất chính xác. Bởi chỉ cần nhìn học vấn, một kỹ sư địa vật lý, tốt nghiệp đại học ở Matxcơva (Nga), lấy bằng Thạc sĩ Dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei, bằng Tiến sĩ Dầu Khí tại Đại học Heriot - Watt (Anh), cho thấy Thứ trưởng An là người có trình độ, kiến thức cao, một nhà khoa học lớn.

Bức ảnh Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An được đăng tải trên website trường ĐH Mỏ - Địa chất cho thấy tình cảm lớn lao của thầy trò trường dành cho người lãnh đạo cũ.

Quá trình 20 năm công tác tại ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội từ giảng viên bộ môn, rồi dến trưởng bộ môn, trưởng khoa, phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng trường này, ông Lê Hải An luôn được đồng nghiệp xem là một người hoàn hảo, đánh giá cao về năng lực, phẩm chất, một nhà giáo mẫu mực hết lòng vì sinh viên, là người lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm… Đồng thời là người hòa đồng, thân thiện, giản dị và đặc biệt không phân biệt trên dưới khi làm việc.

Khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT rồi tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2015-2020 nhận được sự kỳ vọng lớn lao của lãnh đạo Bộ này, Thứ trưởng Lê Hải An vẫn phát biểu vô cùng khiêm tốn khi nói ngắn gọn rằng, nhận nhiệm vụ mới là một vinh dự to lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề, vì vậy, sẽ đem hết sức lực, tâm huyết, trí tuệ cùng tập thể lãnh đạo Bộ phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành tựu đã đạt được, vượt qua những khó khăn thách thức để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Dù trong gần 1 năm đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng GD&ĐT, ông Lê Hải An không phát biểu nhiều với báo chí để tạo sức hút từ người dân nhưng lại là người âm thầm cống hiến cho lĩnh vực mà ông được giao trọng trách, giáo dục đại học.

Không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sau khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng bộ này, ông Lê Hải An đã cùng các bộ phận chuyên môn thực hiện đề án sắp xếp lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm trình Thủ tướng trong quý II/2019; Hoàn thiện đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học; Thực hiện Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học về tự chủ đại học công lập.

Phát biểu tại các cuộc hội thảo, ông đã cho thấy bản thân là một người đầy nhiệt huyết luôn có những đóng góp, ý kiến cần thiết cho ngành giáo dục, nhất là bậc giáo dục đại học. Ông là người thẳng thắn nói rằng, Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo và kiên quyết dừng tuyển sinh đối với những cơ sở vi phạm quy định về tuyển sinh và chưa đạt điều kiện bảo đảm chất lượng, đồng thời công khai những cơ sở vi phạm để thí sinh và xã hội nắm rõ.

Nhận nhiệm vụ Phó Ban chỉ đạo và tuyển sinh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 – vốn là một vị trí nặng nề sau khi vụ gian lận thi cử xảy ra trong kỳ thi trước khiến người dân đặc biệt quan tâm đến kỳ thi này, Thứ trưởng Lê Hải An luôn nỗ lực, cố gắng để kỳ thi diễn ra an toàn. Đáng chú ý, trước khi kỳ thi, với vai trò làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một số tỉnh miền núi như Bắc Giang, Cao Bằng..., Thứ trưởng An luôn động viên các thầy cô và học sinh ôn tập, nắm quy chế và thi tốt. Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 kết thúc thành công, không có sự cố lớn nào xảy ra và được dư luận xã hội đánh giá cao.

Dưới sự chỉ đạo, phụ trách của Thứ trưởng Lê Hải An, năm qua, giáo dục đại học đã có những thành tựu đáng kể khi hàng loạt trường đại học Việt Nam liên tục lọt tốp các trường đại học của thế giới, châu lục. Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019, nguồn tuyển cho các trường hết sức dồi dào, không còn hiện tượng điểm cao chót vót cũng trượt đại học, hay các trường hạ điểm vào đại học, mặc dù đã bỏ điểm sàn.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, khi đang nỗ lực để tiếp tục làm chuyển biến giáo dục đại học như quyết tâm đã đề ra từ khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Lê Hải An đột ngột qua đời sau một sự cố tai nạn đáng tiếc.

Mọi ước mơ, hoài bão đóng góp, đổi thay ngành giáo dục của vị Thứ trưởng trẻ, năng động giàu tâm huyết cũng phải dừng lại. Mọi danh vị cũng khép lại và trở về với cát bụi cùng Thứ trưởng tài năng. Nhưng những đóng góp của ông với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, với ngành giáo dục mãi mãi được thầy trò trường Đại học Mỏ -Địa chất, Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục ghi nhận, tôn vinh.