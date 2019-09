13 tấn tiền chất ma túy trong Công ty Đồng An Viên... khủng khiếp thế nào?

(Kiến Thức) - Với 13 tấn tiền chất mà công ty Đồng An Viên chứa để sản xuất ma túy do nhóm người Trung Quốc cầm đầu vừa bị cơ quan công an thu giữ có thể tạo ra vô số loại ma túy đá độc hại, đầu độc giới trẻ.