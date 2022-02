1001 “sắc thái” của trẻ vào “ngày hội đến trường” tại TP HCM

Đây là những trẻ ở lứa tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19, và là những học sinh mà TP HCM cho quay trở lại trường muộn nhất. Mặc dù còn khá lo lắng vì dịch bệnh COVID19, nhưng đa phần phụ huynh cho biết mong muốn con đi học lại và bày tỏ sự háo hức trước “sự kiện ngày 14/2” này. Gia đình anh Nguyễn Ngọc Phúc (TP Thủ Đức) cũng có hai người con trở lại học trực tiếp trong tuần này. Trong đó, cậu con trai học lớp 5 đi học ngay từ ngày 14/2, cô em gái học lớp 1 sẽ tới trường sau một vài ngày. Anh Phúc cho biết người mừng nhất có khi là ông bà nội. Các bé lớp 1 khá ngỡ ngàng khi lần đầu đến trường. Trong khi đó, chị Lê Thanh Quỳnh (quận 10) cho biết mới được “vui một nửa”. Chị cho biết nhà có hai bé ở lứa tuổi mầm non, một bé 4 tuổi năm nay học lớp mầm, một bé hơn 2 tuổi vẫn ở lớp nhà trẻ. Từ đầu tuần, khi các cô giáo lấy khảo sát về việc phụ huynh có đồng ý cho con đi học lại vào ngày 14/2 hay không, tất cả phụ huynh cả hai lớp con chị học đều đánh dấu “đồng ý”. Tuy nhiên, thứ 6 vừa rồi nhà trường thông tin bắt đầu từ ngày 14/2 mới chỉ có các bé từ 3-5 tuổi đi học lại. Các bé dưới 3 tuổi do còn nhỏ, chưa nói được tình hình sức khỏe của mình nên Phòng Giáo dục chưa cho tổ chức các bé đến trường. “Tôi đã tưởng từ đầu tuần này trở đi, khi hai con cùng đến lớp, tôi sẽ được trở lại với nhịp làm việc sinh hoạt như trước khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, vẫn còn một bé ở nhà thì tôi phải tiếp tục làm việc online thôi. Hy vọng rằng con cũng sớm được đến trường, có bạn bè, được các cô dạy dỗ chứ không chỉ loanh quanh với mẹ như suốt mấy tháng qua”, chị Quỳnh chia sẻ. Tại trường tiểu học Trần Quang Khải, nhiều phụ huynh đã đưa con tới trường từ rất sớm. Cô và trò trường tiểu học Trần Quang Khải, quận Gò Vấp trong buổi chào cờ ngày thứ hai sáng nay. Các em khối lớp 1, ngày đầu tiên tới trường còn rất nhiều bỡ ngỡ. Các em ăn sáng tại trường và nghe cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn làm quen với môi trường mới cũng như công tác phòng, chống dịch. Các bé lớp 1 chưa thích nghi với môi trường mới, nhiều em ngủ trễ đi học muộn, nhà trường hướng dẫn các em đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay và vào vị trí lớp học. Bà Trần Thị Nhuần, đại diện hệ thống Kid's Club quận Tân Phú, thông tin trong ngày đầu tiên đón trẻ đi học lại, khoảng 60-70% trẻ đến trường. Nhà trường đón các bé 3-6 tuổi. Trẻ dưới 3 tuổi dự kiến đi học từ ngày 1/3. Nhà trường sắp xếp cán bộ y tế đo nhiệt độ, rửa tay, phân luồng, đưa trẻ vào lớp học. Một số trẻ bỡ ngỡ, khóc bám ba mẹ khi quay trở lại trường. Bà Lương Thị Hồng Điệp, trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP HCM, cho biết tuần đầu khi trẻ đi học lại, tạm thời các trường chưa tổ chức ăn sáng mà dành thời gian dạy trẻ những kỹ năng thích ứng với việc đi học lại trong thời kỳ bình thường mới. Trong buổi học đầu tiên, giáo viên hướng dẫn các bé cách đeo khẩu trang đúng cách và rửa tay sát khuẩn. "Các con có biết tại sao chúng mình phải nghỉ học không? Do virus ạ, do COVID-19 ạ, cô ơi do dịch bệnh ạ,...", các bé vui vẻ với bài học. Để đảm bảo các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong thời gian đầu, hôm nay trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu chủ yếu đón các học sinh lớp 1 và lớp 2, sau đó sẽ tổ chức đón các khối còn lại vào những ngày sắp tới. Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1) giáo viên mặc áo dài đón học sinh từ cổng. Các em học sinh bắt đầu làm quen với không khí trên lớp

