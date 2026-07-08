Phường Diên Hồng: Công ty Phú Long trúng gói thầu Trường MN Măng non II

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng - Trà Đức An đã ký Quyết định số 16/QĐ-QLDA-MNII về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non II Quận 10.
Gói thầu nêu trên có giá dự toán được duyệt là 5.963.470.178 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Thành phố (hỗ trợ có mục tiêu).
Theo kết quả phê duyệt, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long là đơn vị trúng thầu với giá là 5.899.999.999 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. So với giá dự toán gói thầu này tiết kiệm cho ngân sách đạt 63.470.179 đồng. Tương ứng với tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu rộng rãi chỉ đạt xấp xỉ 1,06%.
Đáng chú ý, trước khi tổ chức mời thầu rộng rãi, ngày 25/05/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng đã ký Quyết định số 53/QĐ-KHT-MNII về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tại quyết định này, Chủ đầu tư đã nâng cấp hình thức lựa chọn nhà thầu từ "Chào hàng cạnh tranh" theo kế hoạch ban đầu sang hình thức "Đấu thầu rộng rãi" nhằm mở rộng tối đa tính cạnh tranh công khai.
Năng lực đơn vị trúng thầu
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long có mã số thuế 0311856548, thành lập từ năm 2012, có địa chỉ trụ sở tại số 58A Trần Hữu Trang, Phường Phú Nhuận, TP HCM. Đây là doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu tương đối dày dặn, tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 140 gói thầu trên cả nước, trúng 79 gói và trượt 50 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu độc lập của doanh nghiệp này đạt 147.828.074.123 đồng, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt xấp xỉ 96,68%.
Góc nhìn chuyên gia
Bình luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tại gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc Chủ đầu tư chủ động điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu sang đấu thầu rộng rãi là một động thái ghi nhận tinh thần thượng tôn pháp lý, tuân thủ nghiêm túc các quy định mới năm 2026 về công khai minh bạch trong đầu tư công. Tuy nhiên, việc gói thầu xây lắp có giá trị gần 6 tỷ đồng nhưng biên độ giảm giá chỉ hơn 1% cho thấy hiệu quả tối ưu hóa ngân sách vẫn là bài toán cần được người đứng đầu cơ quan quản lý nghiêm túc đúc rút kinh nghiệm. Mọi dòng vốn đầu tư công, dù ở cấp địa phương nào, đều cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu suất sử dụng cao nhất.
Dưới góc nhìn luật pháp, Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc quy định rõ ràng các bước phê duyệt và quản lý hồ sơ thầu qua mạng đã tạo hành lang pháp lý rất đồng bộ. Đặc biệt, đối với các gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia sẽ đánh giá nội dung nhân sự và thiết bị dựa trên cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, điều này giảm thiểu đáng kể các rủi ro hành chính. Tuy nhiên, các cơ quan ban ngành quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu vẫn cần tăng cường công tác giám sát thường xuyên để đảm bảo dòng vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu được giải ngân một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.