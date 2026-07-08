Phường Diên Hồng: Công ty Phú Long trúng gói thầu Trường MN Măng non II

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng - Trà Đức An đã ký Quyết định số 16/QĐ-QLDA-MNII về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Măng non II Quận 10.

Nguồn: MSC

Gói thầu nêu trên có giá dự toán được duyệt là 5.963.470.178 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Thành phố (hỗ trợ có mục tiêu).

Theo kết quả phê duyệt, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long là đơn vị trúng thầu với giá là 5.899.999.999 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. So với giá dự toán gói thầu này tiết kiệm cho ngân sách đạt 63.470.179 đồng. Tương ứng với tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu rộng rãi chỉ đạt xấp xỉ 1,06%.

Đáng chú ý, trước khi tổ chức mời thầu rộng rãi, ngày 25/05/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng đã ký Quyết định số 53/QĐ-KHT-MNII về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tại quyết định này, Chủ đầu tư đã nâng cấp hình thức lựa chọn nhà thầu từ "Chào hàng cạnh tranh" theo kế hoạch ban đầu sang hình thức "Đấu thầu rộng rãi" nhằm mở rộng tối đa tính cạnh tranh công khai.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long có mã số thuế 0311856548, thành lập từ năm 2012, có địa chỉ trụ sở tại số 58A Trần Hữu Trang, Phường Phú Nhuận, TP HCM. Đây là doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu tương đối dày dặn, tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 140 gói thầu trên cả nước, trúng 79 gói và trượt 50 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu độc lập của doanh nghiệp này đạt 147.828.074.123 đồng, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt xấp xỉ 96,68%.

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tại gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc Chủ đầu tư chủ động điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu sang đấu thầu rộng rãi là một động thái ghi nhận tinh thần thượng tôn pháp lý, tuân thủ nghiêm túc các quy định mới năm 2026 về công khai minh bạch trong đầu tư công. Tuy nhiên, việc gói thầu xây lắp có giá trị gần 6 tỷ đồng nhưng biên độ giảm giá chỉ hơn 1% cho thấy hiệu quả tối ưu hóa ngân sách vẫn là bài toán cần được người đứng đầu cơ quan quản lý nghiêm túc đúc rút kinh nghiệm. Mọi dòng vốn đầu tư công, dù ở cấp địa phương nào, đều cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu suất sử dụng cao nhất.

Dưới góc nhìn luật pháp, Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc quy định rõ ràng các bước phê duyệt và quản lý hồ sơ thầu qua mạng đã tạo hành lang pháp lý rất đồng bộ. Đặc biệt, đối với các gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia sẽ đánh giá nội dung nhân sự và thiết bị dựa trên cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, điều này giảm thiểu đáng kể các rủi ro hành chính. Tuy nhiên, các cơ quan ban ngành quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu vẫn cần tăng cường công tác giám sát thường xuyên để đảm bảo dòng vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu được giải ngân một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.