Phường Ninh Thạnh: Công ty Minh Hưng trúng thầu xây lắp tiết kiệm 0,04%

Gói thầu xây dựng hơn 3,2 tỷ do Ban QLDA phường Ninh Thạnh làm Chủ đầu tư ghi nhận duy nhất Công ty Minh Hưng tham gia và trúng thầu, tiết kiệm 1,4 triệu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án phường Ninh Thạnh vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Hẻm ngang đường 26 Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Phúc.

Kết quả đấu thầu rộng rãi ghi nhận một nhà thầu tham gia

Dự án Hẻm ngang đường 26 Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Phúc được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 22/QĐ-BQLDA ngày 24/04/2026. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng có giá 3.266.913.651 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Ngày 11/06/2026, Giám đốc Nguyễn Thế Nam ký Quyết định số 221/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT cho gói thầu này. Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận đến thời điểm đóng thầu ngày 20/06/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng.

Với tư cách là nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng đưa ra mức giá dự thầu là 3.265.501.476 đồng. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 125/BC-CTY ngày 23/06/2026 do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam lập (Tổ chuyên gia gồm ông Dương Hồng Sơn và bà Mai Huỳnh Thanh Nguyệt) kết luận nhà thầu đạt mọi tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Đến ngày 25/06/2026, Giám đốc Nguyễn Thế Nam ký Quyết định số 270/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng trúng thầu với giá 3.265.501.476 đồng. So sánh giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 1,4 triệu đồng, tương đương 0,04%.

Nguồn: MSC

Năng lực của Công ty Minh Hưng

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng (Mã số doanh nghiệp: 3900370129) có địa chỉ trụ sở tại Khu Phố 20, phường Tân Ninh, Tây Ninh. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2005, do ông Lê Thành Phúc làm đại diện pháp luật.

Thống kê dữ liệu cho thấy, nhà thầu này hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Tây Ninh. Tổng cộng, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng Minh Hưng đã tham gia 113 gói thầu, trong đó trúng 77 gói, trượt 30 gói, 3 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt 205.739.236.982 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói này trung bình ở mức 96,15%.

Cần bảo đảm tối đa tính cạnh tranh và hiệu quả vốn đầu tư công

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rất rõ ràng về các nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mục tiêu cốt lõi của việc tổ chức đấu thầu rộng rãi là thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, từ đó chủ đầu tư có cơ hội lựa chọn được nhà thầu cung cấp dịch vụ tốt nhất với mức giá tiết kiệm nhất cho ngân sách nhà nước."

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, "Sự việc một gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức dưới 1% là một thực tế đang diễn ra ở nhiều dự án đầu tư công. Khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt mức xấp xỉ 0,04% như gói thầu trên, hiệu quả kinh tế của quá trình đấu thầu đạt được ở mức rất thấp. Bên cạnh đó, khi hồ sơ năng lực của nhà thầu cho thấy tỷ lệ trúng thầu tập trung cao ở một vài đối tác quen thuộc, hoặc có sự hoán đổi vai trò giữa các bên lập hồ sơ, chấm thầu và dự thầu qua các dự án khác nhau, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cần thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ hơn đối với khâu khảo sát thị trường và xây dựng tiêu chí E-HSMT."