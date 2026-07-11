Đồng Nai: Hiệu quả giảm giá 5% tại gói thầu giao thông xã Phước Sơn

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công tại chính quyền địa phương cấp cơ sở trên địa bàn TP Đồng Nai đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong khâu quản lý tài chính. Việc tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp lý hiện hành không chỉ đảm bảo tiến độ công trình giao thông dân sinh mà còn tối ưu hóa nguồn vốn sự nghiệp được giao.

Hiệu quả kinh tế từ chỉ định thầu rút gọn hạ tầng giao thông

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và thảm bảo trì mặt đường, hệ thống ATGT đoạn từ giao ĐT.755 đi thôn 4, xã Phước Sơn được triển khai nhằm nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn huyết mạch. Dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2026, áp dụng hành lang pháp lý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhằm giải quyết nhanh chóng các hạng mục sửa chữa cấp bách.

Quy trình phê duyệt gói thầu được thực hiện chặt chẽ qua hệ thống văn bản pháp lý. Cụ thể, dự án được thông qua theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND xã Phước Sơn do Chủ tịch Trần Ngọc Công phê duyệt. Tiếp đó, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 209/QĐ-VP ngày 29/6/2026 và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 210/QĐ-VP ngày 30/6/2026 đều do Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn - Tạ Minh Tuấn ký duyệt.

Thông tin dữ liệu từ hồ sơ thầu ghi nhận giá gói thầu ban đầu được xác định ở mức 1.971.117.598 đồng. Sau quá trình thương thảo hợp đồng nghiêm túc giữa chủ đầu tư và đơn vị thực hiện, giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 1.872.561.823 đồng. Biện pháp điều chỉnh giá thông qua thương thảo đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 98.555.775 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chuẩn xác 5%. Hình thức áp dụng là chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong khoảng 60 ngày.

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức tốt khoảng 5,00% trong hình thức chỉ định thầu rút gọn xây lắp công trình công cộng là một kết quả tích cực. Việc chủ đầu tư chủ động thương thảo để cắt giảm chi phí so với dự toán ban đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác quản lý tài chính công tại cơ sở hành chính cấp xã, đồng thời đáp ứng tốt mục tiêu bảo toàn và phát huy hiệu quả dòng vốn sự nghiệp giao thông địa phương.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 210/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Bức tranh toàn cảnh hoạt động của doanh nghiệp địa phương

Đơn vị được lựa chọn thực hiện công trình thảm bảo trì mặt đường tại xã Phước Sơn là Công ty TNHH thiết bị - Vật tư - Xây lắp Xuân Lộc. Doanh nghiệp có mã số thuế 3801337709, trụ sở đăng ký hoạt động tại Tổ 4, Thôn 8, Xã Long Hà, TP Đồng Nai.

Khảo sát dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, lịch sử hoạt động của nhà thầu này gắn liền với các công trình quy mô nhỏ và vừa tại địa phương. Doanh nghiệp đã tham gia 6 gói thầu trên hệ thống và đạt tỷ lệ trúng thầu độc lập tuyệt đối 100% với tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 5.515.701.499 đồng. Đáng chú ý, toàn bộ 6 gói thầu trúng thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu trên địa bàn xã Phước Sơn.

Phân tích chuyên sâu về mối quan hệ đấu thầu cho thấy năng lực tiếp cận dự án ổn định của doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý tại cơ sở. Nhà thầu tập trung thực hiện dự án cho 2 chủ đầu tư chính bao gồm Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn với chuỗi liên tiếp 3 gói thầu được phê duyệt trong tháng 6 và tháng 7/2026, cùng Phòng Kinh tế xã Phước Sơn với chuỗi liên tiếp 3 gói thầu xây lắp hạ tầng được triển khai trong tháng 5/2026.

Yêu cầu minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các công trình thảm bảo trì mặt đường tại xã Phước Sơn hoàn toàn phù hợp với các điều khoản quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính kịp thời, ngăn chặn xuống cấp hạ tầng giao thông dân sinh trước mùa mưa bão. Việc đẩy nhanh thủ tục lựa chọn nhà thầu giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ, nhanh chóng đưa thiết bị vào thi công thực địa.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), cơ chế chỉ định thầu rút gọn là giải pháp pháp lý hữu hiệu để tối ưu hóa tiến độ công trình, tuy nhiên quy trình thực hiện vẫn phải gắn liền với tính công khai dữ liệu thầu. Việc chủ đầu tư đăng tải đầy đủ quyết định phê duyệt kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là minh chứng cho tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan phê duyệt. Điều này tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng dân cư cùng giám sát, đánh giá chất lượng thi công thực tế của nhà thầu tương xứng với giá trị dòng vốn đầu tư công được giải ngân.