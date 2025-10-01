Hà Nội

Xã hội

Vượt mưa lũ cứu bé trai 14 tháng tuổi sốt cao ở Phú Thọ

Trong khi nước lũ đang dâng cao, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã kịp thời đưa một bé trai 14 tháng tuổi bị sốt cao đến cơ sở y tế an toàn.

Gia Đạt

Ngày 10/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trưa 30/9, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ tại khu vực xóm Thanh Bình, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ dâng cao, nhiều hộ dân bị cô lập. Trong đó, một bé trai 14 tháng tuổi sốt cao, uống thuốc hạ sốt, nhưng không giảm, cần được đưa đến cơ sở y tế khẩn cấp.

558761933-1123937106533508-8439865152577107919-n.jpg
Công an xã Yên Trị vượt mưa lũ, đưa bé trai 14 tháng tuổi sốt cao đến trung tâm y tế kịp thời.

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Trị đã chủ động phối hợp với lực lượng Quân sự xã, liên hệ với Lữ đoàn 299, huy động lực lượng và phương tiện cần thiết, vượt dòng nước lũ xiết tiếp cận gia đình. Các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời đưa cháu bé ra ngoài an toàn và nhanh chóng chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Thủy để cấp cứu.

Tại Trung tâm Y tế, chị Bùi Thị Chức (SN 1994, mẹ cháu bé) cho biết, con trai là cháu Bùi Viết Sung, mới hơn 1 tuổi, trước khi nhập viện sốt cao, chân tay lạnh, bỏ ăn, uống thuốc không hạ sốt. Do mưa lớn, nước lũ dâng cao, gia đình không thể tự đưa cháu đi cấp cứu. Chị xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lực lượng Công an, Quân sự và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, giúp gia đình đưa cháu đến cơ sở y tế an toàn. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, trong quá trình ứng trực phòng chống bão số 10, Công an xã Yên Trị cũng đã vượt mưa to, gió lớn, đưa một em gái 15 tuổi đi lạc trở về với gia đình an toàn.

