Xã hội

Chiến sĩ Công an vượt bão số 10 hiến máu cứu người

Nhận được thông tin có bệnh nhân cần truyền máu gấp, cán bộ Công an xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã vượt hơn 25km trong mưa bão để đến bệnh viện hiến máu cứu người.

Hạo Nhiên

Ngày 30/9, Công an xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận thông tin sản phụ nguy kịch cần truyền máu gấp, Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ công an xã đã lập tức tới bệnh viện để hiến máu cứu người.

Trước đó, vào ngày 29/9, trong khi đang tham gia giúp dân sửa chữa nhà cửa, Công an xã Hương Xuân nhận được tin sản phụ D. (46 tuổi, trú tại xã Hương Khê) đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm AB.

Ngay lập tức, Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ Công an xã Hương Xuân, đã lập tức di chuyển bằng xe máy vượt hơn 25km trong điều kiện thời tiết mưa bão, đường sá trơn trượt, để đến bệnh viện kịp thời tham gia hiến máu.

image-7748.jpg
Thượng úy Trần Quảng Đại vượt mưa bão hiến máu cứu người.

Cùng lúc đó, Công an xã Hương Khê cũng nhanh chóng vào cuộc, chỉ trong thời gian ngắn đã huy động được hai người dân trên địa bàn có nhóm máu AB phù hợp.

Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của lực lượng Công an xã cùng người dân, sản phụ D. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu được ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.

(Nguồn: Truyền hình Thanh Hoá)
