Liên tiếp cứu được người mắc kẹt do bão số 10 ở Thanh Hoá

Thanh Hóa đang trải qua những ngày khắc nghiệt khi bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Trước tình hình thiên tai phức tạp, lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã khẩn trương ứng cứu người dân.

Vào hồi 11h15 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) nhận được tin báo từ Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc về việc có 13 người bị mắc kẹt, cô lập do nước lũ dâng cao tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thuộc thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã triển khai 1 xe bán tải chở lực lượng và phương tiện, 1 mô tô nước cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, đường vào trang trại đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, dòng nước chảy xiết, các chiến sĩ mang theo thiết bị chuyên dụng, áo phao, thăm dò địa hình, điều khiển mô tô nước trong điều kiện tầm nhìn hạn chế để tiếp cận khu vực trang trại chăn nuôi và lần lượt đưa từng người lên mô tô nước di chuyển ra bên ngoài.

Sau gần 2 giờ căng mình trong mưa lũ, với tinh thần khẩn trương, quyết đoán và dũng cảm, lực lượng CNCH đã giải cứu thành công toàn bộ 13 người bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người.

Trước đó, vào lúc 4h30 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhận được tin báo xảy ra sự cố sập đổ nhà dân tại xã Hoằng Phú. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Hoằng Phú triển khai phương án ứng cứu.

Tại hiện trường, căn nhà bị đổ sập, 4 người trong gia đình đang bị mắc kẹt. Chỉ trong thời gian ngắn, các cán bộ, chiến sĩ đã giải cứu thành công ông Lê Văn Lương (sinh năm 1974) cùng 3 cháu nhỏ, đưa đến khu vực an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang để ứng cứu vụ nhà đổ sập theo tin báo.

Tại hiện trường, căn nhà bị đổ đè lên người, khiến ông Đăng Minh Tiến (50 tuổi) bị thương, không thể di chuyển ra ngoài. Trong khi đó, 2 người khác trong gia đình bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành cắt bỏ vật cản, mở đường, nhanh chóng đưa cả 3 người ra ngoài. Đồng thời đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Theo thống kê ban đầu, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương của tỉnh Thanh Hoá với hơn 9.400 hộ dân, 45.000 nhân khẩu bị cô lập, 119 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, 106 ngôi nhà sập đổ, gần 900 căn bị tốc mái, hàng nghìn hecta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, 291 cột điện gãy đổ, hơn 3000m tuyến đường bị sạt lở…

