Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Liên tiếp cứu được người mắc kẹt do bão số 10 ở Thanh Hoá

Thanh Hóa đang trải qua những ngày khắc nghiệt khi bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Thiên Tuấn

Trước tình hình thiên tai phức tạp, lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã khẩn trương ứng cứu người dân.

Vào hồi 11h15 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) nhận được tin báo từ Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc về việc có 13 người bị mắc kẹt, cô lập do nước lũ dâng cao tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thuộc thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc.

img-0486.jpg

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã triển khai 1 xe bán tải chở lực lượng và phương tiện, 1 mô tô nước cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, đường vào trang trại đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, dòng nước chảy xiết, các chiến sĩ mang theo thiết bị chuyên dụng, áo phao, thăm dò địa hình, điều khiển mô tô nước trong điều kiện tầm nhìn hạn chế để tiếp cận khu vực trang trại chăn nuôi và lần lượt đưa từng người lên mô tô nước di chuyển ra bên ngoài.

Sau gần 2 giờ căng mình trong mưa lũ, với tinh thần khẩn trương, quyết đoán và dũng cảm, lực lượng CNCH đã giải cứu thành công toàn bộ 13 người bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người.

1402.jpg

Trước đó, vào lúc 4h30 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhận được tin báo xảy ra sự cố sập đổ nhà dân tại xã Hoằng Phú. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Hoằng Phú triển khai phương án ứng cứu.

Tại hiện trường, căn nhà bị đổ sập, 4 người trong gia đình đang bị mắc kẹt. Chỉ trong thời gian ngắn, các cán bộ, chiến sĩ đã giải cứu thành công ông Lê Văn Lương (sinh năm 1974) cùng 3 cháu nhỏ, đưa đến khu vực an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang để ứng cứu vụ nhà đổ sập theo tin báo.

Tại hiện trường, căn nhà bị đổ đè lên người, khiến ông Đăng Minh Tiến (50 tuổi) bị thương, không thể di chuyển ra ngoài. Trong khi đó, 2 người khác trong gia đình bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành cắt bỏ vật cản, mở đường, nhanh chóng đưa cả 3 người ra ngoài. Đồng thời đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Theo thống kê ban đầu, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương của tỉnh Thanh Hoá với hơn 9.400 hộ dân, 45.000 nhân khẩu bị cô lập, 119 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, 106 ngôi nhà sập đổ, gần 900 căn bị tốc mái, hàng nghìn hecta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, 291 cột điện gãy đổ, hơn 3000m tuyến đường bị sạt lở…

>>> Mời độc giả xem thêm video Bão Bualoi gây mưa lớn trên đất liền:

(Nguồn: Nhân Dân)
#bão số 10 #thanh hoá #lũ lụt #lụt lịch sử #trang trại lợn #mắc kẹt

Bài liên quan

Xã hội

Các xã miền Tây Nghệ An ngập sâu, bị chia cắt sau bão số 10

Sau bão số 10, nước lũ cuồn cuộn, sạt lở đất và cầu tràn bị cuốn trôi, giao thông chia cắt khiến các xã miền Tây Nghệ An phải khẩn trương triển khai di dời.

img-9444.jpg
Người dân Nghệ An vừa trải qua bão số 10 Bualoi. Mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh khiến nhiều xã ngập lụt, đường sá sạt lở, giao thông chia cắt, tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân.
img-9442.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An), chia sẻ: “Đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có”.
Xem chi tiết

Xã hội

Lợi dụng bão số 10, xúc trộm cát biển ở Sầm Sơn

Công an phát hiện và bắt giữ một số phương tiện lợi dụng mưa bão đang khai thác và vận chuyển cát trái phép trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn.

Sáng 30/9, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã tạm giữ các phương tiện khai cát biển trái phép trên đường Hồ Xuân Hương.

Theo đó, tối ngày 29/9, Công an phường Sầm Sơn kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một số phương tiện lợi dụng mưa bão đang khai thác và vận chuyển cát trái phép trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều địa phương tỉnh Thanh Hoá "biến thành sông" sau bão số 10

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn kéo dài và lũ lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương tỉnh Thanh Hoá.

Trong ngày 29/9 và 30/9, tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hoá, các tuyến đường liên xã, liên thôn đã ngập úng cục bộ dẫn đến tình trạng ngập sâu, nhiều đoạn sâu tới 2 mét. Toàn cảnh quan sát cho thấy, địa phương này đã "biến thành sông" khi mọi phương tiện giao thông đường bộ đều không thể di chuyển.

Lực lượng Công an xã phải dùng xuồng, áo phao và dây thừng để tiếp cận các hộ dân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới