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Xã hội

Vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bị dân ghi hình gửi CSGT

Một nam tài xế lái xe khách đã có hành vi vượt xe sai quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và bị người dân ghi hình, gửi tới Cục CSGT.

Khánh Hoài

Ngày 2/7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.V.T. (SN 1978, quê Phú Thọ), do có hành vi điều khiển ô tô khách đi sai làn đường trên cao tốc.

Với vi phạm trên, nam tài xế T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

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Hình ảnh chiếc xe vượt sai quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, tài xế T. điều khiển ô tô khách mang BKS 24B-007.xx di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và thực hiện hành vi vượt xe sai quy định, đi sang làn đường ngược chiều trên cao tốc. Hành vi vi phạm của tài xế sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nhận được tin báo, Đội 1 đã vào cuộc xác minh, mời tài xế T. lên trụ sở để làm việc.

>>> Mời độc giả xem video: Chiếc ô tô khách mang BKS 24B-007.xx vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.

#lái xe khách đã có hành vi vượt xe sai quy định #cao tốc Nội Bài - Lào Cai

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