Hà Nội: Tàu hỏa va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong

Một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường Ngọc Hồi khi đến lối ngang dân sinh tự mở bất ngờ va chạm với tàu SE đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam.

Nơi xảy ra vụ việc.

Tối 8/3, đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt tại khu gian Văn Điển-Thường Tín (đoạn qua ngõ 210 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội), khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 8/3, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 17L1-60.xx, lưu thông trên đường Ngọc Hồi (hướng về Thường Tín, Hà Nội). Khi đến lối ngang dân sinh tự mở (ngõ 210 Ngọc Hồi), xe máy bất ngờ va chạm với tàu SE đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện văng xa. Giao thông quanh khu vực ngõ 210 Ngọc Hồi ùn ứ cục bộ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an phường Hoàng Liệt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông quanh khu vực.Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.