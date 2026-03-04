Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP HCM tăng lên 59

Tính đến chiều nay, ngày 4/3, số lượng bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn TP HCM đã tăng lên 59 người.

Liên tiếp các vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM

Sở Y tế TP HCM cho biết, đã ghi nhận 59 trường hợp đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sau khi ăn bánh mì tại một tiệm vỉa hè trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu. Ảnh: BVCC/Nguồn Znews.

Theo báo cáo của bệnh viện, trong hai ngày 3-4/3/2026, đơn vị tiếp nhận loạt bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa sau khi sử dụng thực phẩm tại quán bánh mì địa chỉ 13 Đồ Chiểu, TP HCM. Các triệu chứng chủ yếu gồm nôn ói, đau bụng, sốt.

Trong tổng số 59 trường hợp, có 52 bệnh nhân phải nhập viện điều trị, 7 người còn lại có triệu chứng nhẹ được kê đơn thuốc và theo dõi ngoại trú.

Bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết: "Hầu hết các bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được tiếp tục được theo dõi, điều trị". Tất cả bệnh nhân này đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại địa chỉ số 13 Đồ Chiểu vào tối ngày 2/3 trước khi xuất hiện triệu chứng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế TP HCM chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát công tác tiếp nhận, điều trị các trường hợp liên quan; đồng thời đảm bảo thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm đã ban hành. Các bệnh viện được yêu cầu báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối, thống nhất hướng điều trị.

Ngay khi xảy ra vụ việc, UBND phường Vũng Tàu, TP HCM cũng đã lập tức thành lập đoàn liên ngành kiểm tra tại cơ sở bán bánh mì nghi gây ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh, lấy mẫu để gửi xét nghiệm theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ nghi ngộ độc duy nhất trong vài ngày qua tại TP HCM,

Trước đó, ngày 02/03 trên địa bàn TP HCM cũng đã ghi nhận 22 ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì heo quay tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 3/2026, TP HCM đã ghi nhận liên tiếp hai chùm ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì đường phố.

Việc xuất hiện liên tiếp các ca bệnh tại các phường khác nhau trong thời gian ngắn đang đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với loại hình thức ăn đường phố này.

Bộ Y tế vào cuộc

Ngày 4/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến một cơ sở bán bánh mì trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp một số nội dung sau:

Chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nặng, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng;

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc trên; đồng thời tổ chức điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có);

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

