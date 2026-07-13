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Xã hội

Khởi tố thêm 15 người liên quan vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ 147 điểm 10 Toán ở trường chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra.

Bình Nguyên

Ngày 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 9/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ điểm thi môn Toán có dấu hiệu bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can.

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Khởi tố thêm 15 người liên quan vụ 147 điểm 10 Toán trường chuyên Tuyên Quang.

Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm coi thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài bà Hằng, trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm coi thi, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố thêm 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính. Theo cơ quan chức năng, động cơ của hành vi này xuất phát từ mục đích chạy theo thành tích.

Như vậy, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 19 bị can liên quan vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 17.017 học sinh lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 em dự thi, vắng 1 em. Theo dữ liệu đã công bố, trong số 328 thí sinh dự thi, có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên môn Toán, trong đó 147 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường đạt 9,58.

Trước những dấu hiệu bất thường về kết quả thi môn Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ và Bộ Công an để kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

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