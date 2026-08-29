Vụ đột kích của băng nhóm vũ trang gây rúng động Haiti

Nhóm đối tượng có vũ trang gần đây tấn công một cộng đồng dân cư ở Haiti, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị bắt cóc.

Vụ tấn công vào Kenscoff hôm 23/8 làm lung lay niềm tin rằng tình hình an ninh tại quốc gia vùng Caribe vốn đầy bất ổn này đang được cải thiện, AP đưa tin.

Liên Hợp Quốc ngày 25/8 cho biết, ít nhất 47 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị bắt cóc khi các đối tượng có vũ trang đột kích một cộng đồng từng yên bình gần thủ đô Port-au-Prince. Theo Văn phòng Phối hợp của Liên Hợp Quốc tại Haiti (BINUH), ít nhất 5 trong số 47 người thiệt mạng là trẻ em.

Đây được cho là một trong những vụ bắt cóc tập thể lớn nhất ở Haiti trong những năm gần đây. Một thủ lĩnh băng đảng đe dọa sẽ giết các con tin nếu chính quyền tiêu diệt bất kỳ thành viên nào trong băng đảng khi lực lượng chức năng đang cố gắng đảm bảo an ninh cho cộng đồng nằm trên những ngọn đồi phía trên Port-au-Prince.

Thị trưởng Kenscoff, Jean Massillon, nói với hãng AP rằng nhóm vũ trang đã đốt cháy 25 ngôi nhà và sát hại nhiều người.

"Cuộc tấn công tàn bạo này nhắc nhở rằng chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa mỗi ngày để mang lại hòa bình cho cộng đồng”, Thị trưởng Massillon nói.

Đe dọa sát hại con tin là "cái bẫy"?

Romain Le Cour, người đứng đầu nhóm Haiti Observatory thuộc Sáng kiến ​​toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhận định đây là một thử thách chính trị và an ninh lớn đối với Chính phủ, cảnh sát và phái bộ quốc tế.

"Việc đe dọa sát hại con tin là một cái bẫy: Nếu lực lượng an ninh không hành động, họ đã thất bại trong việc bảo vệ con tin; nếu họ hành động và con tin chết, các băng đảng sẽ đổ lỗi cho Chính phủ", Le Cour nói.

Người dân chặn đường yêu cầu cảnh sát can thiệp sau các vụ tấn công của băng đảng gây chết người ở khu phố Kenscoff gần Port-au-Prince, Haiti, ngày 24/8/2026. Ảnh AP/Odelyn Joseph.

Ông Le Cour cho rằng mục đích của vụ tấn công hôm 23/8 có thể là nhằm buộc cảnh sát Haiti và lực lượng trấn áp băng đảng do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn phải phân bổ thêm nhiều nguồn lực hạn chế của họ.

"Họ không có đủ nhân lực. Nếu họ phải triển khai thêm quân, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác", Le Cour nói qua điện thoại.

Trước đó, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, thủ lĩnh băng đảng đã đe dọa Vladimir Paraison, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti.

Tuy nhiên, theo Le Cour, vụ tấn công cũng có thể chỉ là một hành động phô trương sức mạnh và một thông điệp gửi đến Chính phủ và cảnh sát Haiti khi nước này chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 13/12 tới lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

Người dân Haiti yêu cầu cảnh sát bảo vệ

Một số người sống sót cáo buộc Chính phủ không cung cấp đủ sự bảo vệ trước vụ tấn công, trong khi Cảnh sát Quốc gia Haiti bác bỏ những cáo buộc đó.

Cảnh sát quốc gia Haiti hôm 25/8 ra tuyên bố cho biết ông Paraison đã ra lệnh điều tra để làm rõ sự thật về vụ tấn công. Ông cũng ra lệnh điều thêm các đơn vị chuyên trách đến khu vực, nhấn mạnh rằng “bảo vệ dân thường là nghĩa vụ của chúng ta”.

Các phần tử vũ trang kiểm soát khoảng 70% thủ đô Port-au-Prince và nhiều vùng đất rộng lớn ở khu vực miền trung Haiti và các vùng lân cận.

Bạo lực băng đảng đã khiến 1,5 triệu người phải di dời trên khắp Haiti, trong đó hơn 3.050 người được báo cáo đã thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc công bố hôm 25/8.

Theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, ít nhất 81 người được cho là đã bị bắt cóc trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

"Những con số này chỉ là một phần trong tổng số người bị bắt cóc. Trong nhiều trường hợp, người thân của nạn nhân không báo cáo vụ bắt cóc cho cảnh sát hoặc cơ quan liên quan mà chọn cách đàm phán trực tiếp với những kẻ bắt cóc, tin rằng cách tiếp cận này cho phép nạn nhân được thả nhanh hơn và tránh được những hành động trả thù có thể xảy ra", báo cáo nêu rõ.

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