Cảnh sát Brazil bắt 25 người trong chiến dịch trấn áp băng đảng

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ 25 người trong một chiến dịch trấn áp băng đảng tội phạm Tren de Aragua từ nước láng giềng Venezuela.

AP dẫn lời giới chức ngày 16/6 cho biết, cảnh sát Brazil đã bắt giữ 25 người trong một chiến dịch trấn áp băng đảng tội phạm Tren de Aragua từ nước láng giềng Venezuela vì băng đảng này có liên hệ với các nhóm tội phạm có tổ chức ở Brazil.

Bằng chứng cho thấy băng đảng từ Venezuela này đã cung cấp vũ khí cho các nhóm tội phạm Brazil như Red Command.

"Bang Roraima ở phía bắc Brazil trở thành hành lang chính cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp", điều tra viên cảnh sát Wesley Costa nói với hãng tin địa phương G1.

Một người dân đi ngang qua bức tường có dòng chữ ám chỉ băng đảng Tren de Aragua gần biên giới Colombia-Venezuela. Ảnh: Ferley Ospina/Occrp.org.

Bộ Tư pháp Brazil thông báo cảnh sát đã bắt giữ 18 người Venezuela và 7 người Brazil trong chiến dịch trấn áp, một nỗ lực phối hợp giữa lực lượng an ninh quốc gia và cảnh sát ở Roraima.

"Băng đảng Tren de Aragua đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho các tổ chức tội phạm hoạt động trên nhiều khu vực của Brazil", Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Cảnh sát Brazil cũng đã thực hiện 30 lệnh khám xét trên nhiều khu vực của nước này, gồm Amazonas và Roraima, thuộc vùng Amazon; Sao Paulo, Rio de Janeiro và Minas Gerais, ở phía đông nam; và Parana, ở miền nam Brazil.

Băng đảng Tren de Aragua hình thành hơn một thập kỷ trước tại một nhà tù giam giữ những tên tội phạm khét tiếng ở bang Aragua, miền trung Venezuela. Băng đảng này đã mở rộng quy mô trong những năm gần đây.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một cuộc tấn công của quân đội Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh băng đảng Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero.

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