Xã hội

Vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, các bị cáo được giảm án

HĐXX phúc thẩm tuyên giảm án cho cả 6 bị cáo trong vụ án. Trong đó có bị cáo được tuyên bằng thời gian tạm giam và được trả tự do, 2 bị cáo được hưởng án treo.

Theo Tân Châu/ Báo Tiền Phong

Chiều nay (8/9), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX phúc thẩm Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) khiến 32 người tử vong xảy ra ra vào tháng 9/2022.

giam-an.jpg
Các bị cáo trong vụ án.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt 3 bị cáo là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Dương, gồm: Phạm Quốc Hùng 6 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Phạm Thị Hồng 6 năm tù (án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù); Vũ Trường Sơn 3 năm tù, cho hưởng án treo (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) bị tuyên phạt 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù) và bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình) 3 năm tù, cho hưởng án treo (án sơ thẩm 5 năm tù).

Cả 5 bị cáo Hùng, Hồng, Luân, Sơn và Xuân được xác định cùng phạm tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An cũ) mức án tù bằng thời gian tạm giam là 2 năm 11 tháng 1 ngày (án sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo HĐXX, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Xuân, Hùng, Sơn, Luân cùng thừa nhận sai phạm và xin xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Bị cáo Phạm Thị Hồng giữ nguyên kháng cáo kêu oan, trình bày không nhận thầu thi công hệ thống phòng PCCC cho quán karaoke An Phú.

HĐXX phúc thẩm ghi nhận các bị cáo Xuân, Hùng, Sơn, Luân có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như đã khắc phục hậu quả, được bị hại xin giảm án nên giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Hồng dù kêu oan nhưng có chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại, thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả nên dù bác kháng cáo kêu oan nhưng HĐXX vẫn xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương cũ, tuyên ngày 30/10/2024 có kháng cáo của bị cáo.

Theo nội dung vụ án, ngày 6/9/2022, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra sự cố chập điện tại đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng 204, phòng 206. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, lan ra toàn bộ quán karaoke. Thời điểm cháy, quán có 60 người là khách và nhân viên quán.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đến hiện trường chữa cháy. Sau một ngày nỗ lực dập lửa, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Ngoài ra, vụ cháy còn làm 17 người khác bị thương.

Vụ cháy karaoke làm chết 32 người: Yêu cầu bồi thường 27 tỷ đồng

Một số gia đình nạn nhân của vụ cháy karaoke An Phú đã đề nghị chủ quán phải bồi thường thêm từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) khiến 32 người tử nạn vào đêm 6/9/2022 đã gây ra ám ảnh đối với người dân trên cả nước.

Trong vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An), Nguyễn Văn Võ (cán bộ thuộc đội này, được phân công quản lý địa bàn phường An Phú), Lê Anh Xuân (42 tuổi), chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, công tác tại phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Bình Dương và Phạm Quốc Hùng, Phó Trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, từng công tác tại Công an TP Thuận An, nơi xảy ra vụ cháy.

Xã hội

Khó tin với hình ảnh trích xuất camera karaoke An Phú Bình Dương

Bên trong phòng karaoke, khách hàng vẫn mở nhạc inh ỏi, còn phía ngoài hành lang, chỉ trong vòng hơn 30 giây, khói đã trùm kín toàn bộ.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, vào tối 16-9, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".
Xã hội

Thêm 7 nạn nhân vụ cháy karaoke ở Bình Dương được nhận diện

Sau 4 ngày xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 24/32 nạn nhân.

Ngày 10/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được thêm danh tính 7 nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) xảy ra 4 ngày trước.

Đến thời điểm hiện tại, 24/32 thi thể đã được xác định danh tính và bàn giao cho người thân lo hậu sự.

