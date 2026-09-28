Ngày 28/9, Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông

Ngày 28/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông cục bộ.

Trong ngày 28/9, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ giữa các khu vực. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế phổ biến ngày nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Về chiều tối và đêm, mây đối lưu có thể phát triển gây mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái mưa rào rải rác vào chiều và tối, một số nơi có dông.

Đáng chú ý, thời tiết trên các vùng biển phía Nam diễn biến bất lợi hơn. Khu vực phía Nam của Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trong ngày và đêm 28/9, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Nam vùng biển Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong các ổ mây dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển có thể cao trên 2 m.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm trên biển có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải. Các tàu thuyền đang hoạt động tại vịnh Thái Lan, khu vực phía Nam Nam Biển Đông và phía Nam vùng biển Trường Sa cần đặc biệt đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, chủ động bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.