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[GALLERY] Dự án 500 tỷ nối trục Lê Đức Thọ - Vành đai 3 tái khởi động

Xã hội

[GALLERY] Dự án 500 tỷ nối trục Lê Đức Thọ - Vành đai 3 tái khởi động

Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) đang giải phóng mặt bằng đoạn cuối cùng sau nhiều năm dang dở.

Thiên Tuấn
Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài khoảng 2,87 km (nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn dở dang vì vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài khoảng 2,87 km (nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ nay là phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) được khởi công từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn dở dang vì vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, người dân tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang tất bật di chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, người dân tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang tất bật di chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.
Phần lớn các nhà bị ảnh hưởng bởi dự án đã chủ động bàn giao mặt bằng.
Phần lớn các nhà bị ảnh hưởng bởi dự án đã chủ động bàn giao mặt bằng.
Sau nhiều năm "ngủ đông", công trình đã được tái khởi động nhằm thông toàn tuyến.
Sau nhiều năm "ngủ đông", công trình đã được tái khởi động nhằm thông toàn tuyến.
Rất nhiều người "ve chai" tìm đến công trường để nhặt nhạnh những đồ sắt vụn bán kiếm lời.
Rất nhiều người "ve chai" tìm đến công trường để nhặt nhạnh những đồ sắt vụn bán kiếm lời.
Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) được khởi công cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng.
Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) được khởi công cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng.
Công trình được thiết kế có chiều dài khoảng 2,87 km, mặt cắt ngang 50 m, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.
Công trình được thiết kế có chiều dài khoảng 2,87 km, mặt cắt ngang 50 m, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.
Hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thành đầu tư. Tuy nhiên vẫn mắc ở đoạn giữa khi có nhiều nhà chưa di dời.
Hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thành đầu tư. Tuy nhiên vẫn mắc ở đoạn giữa khi có nhiều nhà chưa di dời.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến dự án chậm trễ thi công suốt nhiều năm.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến dự án chậm trễ thi công suốt nhiều năm.
Tuy nhiên, đến nay đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình từng kéo dài nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đến nay đang có những chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, đến nay đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình từng kéo dài nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đến nay đang có những chuyển biến tích cực.
Theo đó, một số công trình nằm trong phạm vi thực hiện dự án đã và đang được tháo dỡ để trả lại mặt bằng thực hiện dự án.
Theo đó, một số công trình nằm trong phạm vi thực hiện dự án đã và đang được tháo dỡ để trả lại mặt bằng thực hiện dự án.
Người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, mở đường cho đoạn còn dang dở tiếp tục thi công, từng bước hoàn thiện kết nối với hai đầu Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.
Người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, mở đường cho đoạn còn dang dở tiếp tục thi công, từng bước hoàn thiện kết nối với hai đầu Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.
Khoảng không gian của dự án đã được mở ra và sẽ được đẩy nhanh triển khai.
Khoảng không gian của dự án đã được mở ra và sẽ được đẩy nhanh triển khai.
Máy xúc, ủi vẫn đang làm việc hết công suất để có mặt bằng sạch.
Máy xúc, ủi vẫn đang làm việc hết công suất để có mặt bằng sạch.
Những chiếc xe đạp của người nhặt nhạnh "ve chai, đồng nát" luôn túc trực ở đây để mưu sinh.
Những chiếc xe đạp của người nhặt nhạnh "ve chai, đồng nát" luôn túc trực ở đây để mưu sinh.
Thông tin từ chính quyền phường Từ Liêm, dự kiến đến hết tháng 9 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đoạn đường này.
Thông tin từ chính quyền phường Từ Liêm, dự kiến đến hết tháng 9 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đoạn đường này.
Khi tuyến đường hình thành, hứa hẹn sẽ giải quyết được bài toán giao thông tại khu vực và trở thành tuyến đường sầm uất.
Khi tuyến đường hình thành, hứa hẹn sẽ giải quyết được bài toán giao thông tại khu vực và trở thành tuyến đường sầm uất.
Thiên Tuấn
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