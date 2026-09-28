Tai nạn trên đường tránh ở Gia Lai, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 28/9 tại đường tránh thuộc làng Nang Long - O Sơr, địa phận xã Gào, tỉnh Gia Lai khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku thuộc địa phận xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải tập lái và xe máy.

Vào thời điểm trên, xe tải tập lái BKS 81C - 242.xx của Trường Cao đẳng Gia Lai do học viên Võ Hồng Viên (SN 2001, trú tại xã Đak Đoa) điều khiển, trên xe có giáo viên của nhà trường, lưu thông trên đường tránh theo hướng từ xã Bàu Cạn đến xã Ia Grai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh L.V.N

Khi đến khu vực địa điểm trên, xe tải tập lái đã va với xe máy BKS 74F8-53xx do anh S.V. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) điều khiển từ đường nhỏ thuộc khu vực của rẫy cà phê lưu thông ra đường tránh.

Vụ va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải tập lái làm anh V. bị thương nặng. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vụ tai nạn được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật.