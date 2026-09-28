Truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào

Đối tượng là mắt xích quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ từng gây xôn xao dư luận.

Sáng 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Attapeu (nước CHDCND Lào) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y truy bắt thành công và áp giải đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thế Phụng là mắt xích quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ từng gây xôn xao dư luận; sau khi đồng phạm sa lưới, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn sang Lào nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Di lý bị can Nguyễn Thế Phụng về trụ sở Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra. Ảnh CA Quảng Ngãi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh Attapeu (CHDCND Lào) tổ chức khoanh vùng, vây bắt thành công đối tượng.

Ngay sau khi khống chế thành công đối tượng, các lực lượng đã làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và an toàn dẫn giải đối tượng về trụ sở Cơ quan điều tra để phục vụ công tác tố tụng, xử lý theo quy định pháp luật

Chiến công xuất sắc không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần mưu trí của lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi mà còn là minh chứng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước Việt - Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.