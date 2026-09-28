Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào

Đối tượng là mắt xích quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ từng gây xôn xao dư luận.

Hà Ngọc Chính

Sáng 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Attapeu (nước CHDCND Lào) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y truy bắt thành công và áp giải đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thế Phụng là mắt xích quan trọng liên quan trực tiếp đến vụ án tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ từng gây xôn xao dư luận; sau khi đồng phạm sa lưới, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn sang Lào nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

ca.jpg
Di lý bị can Nguyễn Thế Phụng về trụ sở Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra. Ảnh CA Quảng Ngãi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh Attapeu (CHDCND Lào) tổ chức khoanh vùng, vây bắt thành công đối tượng.

Ngay sau khi khống chế thành công đối tượng, các lực lượng đã làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và an toàn dẫn giải đối tượng về trụ sở Cơ quan điều tra để phục vụ công tác tố tụng, xử lý theo quy định pháp luật

Chiến công xuất sắc không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần mưu trí của lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi mà còn là minh chứng thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an hai nước Việt - Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Mời bạn đọc xem video: Ma tuý học đường cần phải loại bỏ. Nguồn VTV1
#Truy bắt thành công #đối tượng truy nã #tại Lào #Sáng 28/9 #An ninh điều tra #Công an tỉnh Quảng Ngãi

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giang hồ cộm cán “Hoàng Nato”, chặt đứt 8 đường dây ma túy

Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng Nato” cùng hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài bị Công an TP HCM bắt vì liên quan đến 8 đường dây ma túy.

Ngày 21/9, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, xử lý 126 đối tượng liên quan đến chuỗi đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị đấu tranh triệt phá.

kto-tl_anh.jpg
Công an TP HCM đã khởi tố, xử lý 126 đối tượng liên quan đến chuỗi đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giam đối tượng ở Gia Lai nhận làm giấy phép lái xe giả

Qua nắm bắt tình hình, Công an phát hiện 1 đối tượng có hành vi làm giấy phép lái xe (GPLX) trên mạng. Kết quả giám định tất cả GPLX đều bị làm giả.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Nay Nhuôn (SN 1999, trú xã Ia Dreh) liên quan đến việc nhận làm GPLX giả để trục lợi.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng cuối tháng 3/2026, Nhuôn lên mạng xã hội Facebook liên hệ với 1 trang có hoạt động nhận làm các loại giấy tờ giả, trong đó có GPLX.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng vụ in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép

Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”.

Ngày 26/9, Công an TP.HCM thông tin, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm; Công an TP.HCM phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (SN 1980, phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật.

5555.png
Từ trái sang phải, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới