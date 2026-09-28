Tạm giữ 8 đối tượng ở Hải Phòng đăng gần 800 video quảng cáo cờ bạc bịp

Các đối tượng đăng gần 800 video lên các fanpage Facebook cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Ngày 28/9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tinh, mạng viễn thông”.

Đối tượng Phạm Huy Tuyền

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Huy Tuyền (39 tuổi, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng, đối tượng cầm đầu); Phạm Huy Tiến (37 tuổi), Vũ Văn Hiếu (29 tuổi), Phạm Văn Đồng (29 tuổi), Hoàng Công Tiệp (28 tuổi), Phạm Duy Hải (27 tuổi), Lương Văn Tuỳnh (35 tuổi) và Phạm Huy Tú (29 tuổi), đều trú tại Hải Phòng

Điều tra cho thấy, Phạm Huy Tuyền đã cùng các đối tượng bàn bạc, thống nhất với nhau để phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá, lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị “cờ bạc bịp” gắn thông tin liên lạc sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook với mục đích bán các dụng cụ, thiết bị gian lận cho việc đánh bạc bịp kiếm lời như: kính áp tròng, bộ bài gian lận; ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp…

Theo cơ quan công an, đây là các thiết bị được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội. Video sau khi quay, được các đối tượng đăng tải lên fanpage mạng xã hội Facebook cá nhân, thu hút hàng nghìn lượt người xem, tương tác, like… có sức lan truyền lớn trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm giảm uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác, trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Các đối tượng trong vụ án.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiến hành các biện pháp điều tra thu thập, củng cố, tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can; đồng thời điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

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