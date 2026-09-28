Chương trình giáo dục mới cập nhật nội dung lịch sử, địa lý phù hợp thực tế

Chương trình giáo dục THCS, THPT được điều chỉnh nội dung về Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật phù hợp với tình hình mới không gây áp lực học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định mới về việc tinh chỉnh Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT. Động thái này nhằm kịp thời cập nhật các thay đổi về địa danh, đơn vị hành chính sau khi sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Dù điều chỉnh nội dung ở 4 môn học, cụ thể ở cấp THCS, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào môn Lịch sử và Địa lí. Ở cấp THPT, các nội dung được điều chỉnh thuộc 3 môn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật. ngành giáo dục khẳng định việc cập nhật này hoàn toàn không làm xáo trộn cấu trúc, mục tiêu hay tăng áp lực học tập đối với học sinh.

Cập nhật nội dung Lịch sử gắn với những vấn đề mới

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là cập nhật, điều chỉnh một số kiến thức và yêu cầu cần đạt trong phân môn Lịch sử cấp THCS, môn Lịch sử cấp THPT.

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Ở cấp THCS, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử được điều chỉnh theo hướng làm rõ khả năng tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Một số nội dung về lịch sử Việt Nam cũng được sắp xếp, cập nhật, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và công cuộc đổi mới đất nước.

Ở cấp THPT, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử được điều chỉnh, nội dung Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025 được cập nhật vào chương trình Lịch sử (Chuyên đề học tập lớp 11). Chương trình cũng điều chỉnh nội dung về lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông.

Bên cạnh cập nhật nội dung, một số yêu cầu cần đạt được điều chỉnh cách diễn đạt, sắp xếp lại để phù hợp với nội dung của từng chủ đề và mạch kiến thức.

Điều chỉnh nội dung Địa lí các vùng kinh tế - xã hội

Đối với môn Địa lí, điểm đáng chú ý là việc cập nhật, sắp xếp lại một số nội dung về địa lí Việt Nam, địa lí các vùng kinh tế - xã hội và địa lí địa phương.

Theo đó, nội dung về các vùng kinh tế - xã hội được điều chỉnh, trong đó có Trung du và miền núi phía Bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ. Nội dung về Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được sắp xếp lại theo hướng xem xét trong tổng thể một vùng, gắn với các thế mạnh, hạn chế, phát triển các ngành kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng, an ninh.

Một số nội dung liên quan đến biển, đảo cũng được cập nhật, trong đó chú trọng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển đảo với bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Nội dung thực hành tìm hiểu địa lí địa phương được điều chỉnh phù hợp với đơn vị hành chính tỉnh, thành phố; một số nội dung, yêu cầu cần đạt và cách sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí cũng được cập nhật.

Môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật điều chỉnh theo mô hình chính quyền 2 cấp

Đối với môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật cấp THPT, Thông tư cập nhật, điều chỉnh một số nội dung và yêu cầu cần đạt về hoạt động kinh tế, thị trường, ngân sách nhà nước và thuế, sản xuất kinh doanh, hệ thống chính trị, Hiến pháp, lạm phát, thất nghiệp và văn hóa tiêu dùng.

Trong đó, nội dung Hiến pháp được cập nhật theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025, bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thông tư cũng bổ sung nội dung dân sự vào chủ đề về một số quyền và nghĩa vụ của công dân ở lớp 12; đồng thời điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt và động từ mô tả mức độ biết, hiểu, vận dụng.