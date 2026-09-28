Hải Phòng xác định nguyên nhân vụ TNGT khiến 3 người tử vong

CATP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn 3 người tử vong, kiến nghị các giải pháp khắp phục các bất cập về hạ tầng, quản lý người lao động.

Ngày 28/9, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm khiến 3 người tử vong xảy ra ngày 26/9 trên tuyến đường dọc số 2 trong Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong. Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Khoảng 1h25 ngày 26/9, tại đường dọc số 2, KCN An Dương xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Thời điểm trên, 3 người gồm L.V.V, L.V.D và L.D.A, cùng trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La điều khiển xe mô tô BKS 26A-886.50 di chuyển theo hướng từ Khu công nghiệp An Dương đi tổ dân phố Đình Ngọ đã đâm vào phía sau xe ô tô BKS 19H-130.92 đang đỗ sát lề đường làm cả 3 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CATP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an phường An Phong khẩn trương bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất hệ thống camera và phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tối 27/9, Đoàn công tác của CATP Hải Phòng do Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại KCN An Dương.

Báo cáo của Cơ quan Công an cho thấy, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là người dân tộc. Trong đó, có 1 nạn nhân đã xuống Hải Phòng là từ tháng 6/2025; 2 nạn nhân mới xuống Hải Phòng làm từ tháng 9/2026.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đèn đường sáng, đường rộng 15m, xe ô tô mà xe các nạn nhân đâm vào phía sau đang đỗ sát lề đường, lái xe ô tô ngủ trong ca bin để sáng hôm sau vào công ty lấy hàng; không có các phương tiện lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, trên địa bàn KCN An Dương, nhất là tại tuyến đường xảy ra vụ tai nạn hệ thống đường đẹp, rộng nhưng không có gờ giảm tốt, thiếu hệ thống biển báo. Các nạn nhân đều có nồng độ cồn trong máu cao...

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Hải Phòng

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Thìn – Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với CAP An Phong tiếp tục nắm bắt tình hình nạn nhân, kết quả xét nghiệm, rà soát các đối tượng trong diện quản lý của ngành Công an và trong diện hỗ trợ, báo cáo CATP thống nhất với Ban Quản lý Kinh tế để báo cáo UBND thành phố. Tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, kiến nghị các giải pháp khắp phục các bất cập về hạ tầng, quản lý hạ tầng, quản lý người lao động, nhất là người dân tộc, miền núi.

Đồng thời,đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát lại các cơ chế chính sách đối với người lao động, phối hợp với Phòng CSGT báo cáo UBND thành phố. Các đơn vị liên quan thống nhất đề xuất tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ khảo sát để thống nhất phương án giải quyết những bất cập về hạ tầng trong KCN trên địa bàn thành phố, thành phần gồm: CATP, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, UBND phường, doanh nghiệp quản lý KCN để tiến hành khảo sát. Trên cơ sở kết quả khảo sát, kiến nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế chỉ đạo nhà đầu tư thi công, khắc phục các tồn tại, bất cập về hạ tầng tại KCN.

Đối với công tác quản lý người lao động, nhất là lao động tỉnh ngoài, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì phối hợp với CATP rà soát các quy định liên quan đến người lao động, thống nhất, tham mưu cho UBND thành phố giải pháp quản lý, hỗ trợ người lao động. Cùng với đó, giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp với Công an cấp xã nghiên cứu, rà soát, tham mưu cho CATP trong công tác quản lý, hỗ trợ người lao động tại các KCN, phòng ngừa các vấn đề rủi ro có thể phát sinh.

Doanh nghiệp quản lý Khu CN An Dương tiến hành rà soát các bất cập về hạ tầng; khi có kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền, công ty phải thi công, cải tạo, khắc phục ngay các tồn tại, bất cập về cơ sở hạ tầng trong KCN. Trước mắt, công ty phải tăng cường công tác quản lý khu vực nội KCN; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT, PCCC, CNCH; phối hợp với các doanh nghiệp trong KCN quản lý tốt người lao động, có biện pháp hỗ trợ, giúp người lao động, nhất là người lao động dân tộc, miền núi, hoà nhập, bảo đảm an toàn. Nghiên cứu, điều chỉnh thời gian làm việc so le, tranh giao hàng vào giờ cao điểm để giảm tải số phương tiện, người lưu thông trong KCN cùng một thời điểm, tránh ùn tắc giao thông, TNGT. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc giải quyết vụ việc.

UBND phường An Phong tiếp tục phối hợp vào cuộc giải quyết vụ TNGT theo chức năng, nhiệm vụ của phường; phối hợp quản lý các doanh nghiệp, người lao động trong các KCN trên địa bàn; sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư KCN An Dương sớm hoàn thiện hạ tầng KCN. Chỉ đạo Công an phường trong công tác phối hợp giải quyết vụ việc; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tất cả chủ các quán ăn trên địa bàn ký cam kết tuyên truyền, vận động người lao động đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT 3 người tử vong tại đường ngang KCN An Dương, phường An Phong.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng làm việc với các doanh nghiệp có liên quan, UBND phường An Phong khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Sở Xây dựng, Công an thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác.

Khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư; hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô; kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động; chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào ban đêm.

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