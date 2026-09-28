Khởi tố “giang hồ mạng” Dũng Trọc Hà Đông

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (tức “Dũng trọc Hà Đông”, trú tại Hà Nội) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Dũng trọc Hà Đông. Ảnh: VTV

Thông tin ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp công an các địa phương đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm dàn dựng video có nội dung bạo lực, giang hồ và cờ bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút người xem, kiếm tiền. Trong số những người bị khởi tố có Nguyễn Văn Dũng, tức “Dũng trọc Hà Đông”.

Theo nội dung vụ án, Dũng tham gia đóng các video do Phạm Tiến Mạnh xây dựng, trong đó đảm nhận vai “đại ca giang hồ”, chỉ đạo đàn em, xuất hiện trong những tình huống sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng khai việc mời những người đã có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội tham gia nhằm tăng sức hút, kéo lượt xem và từ đó tăng nguồn thu từ các video.

Một ổ nhóm khác cũng bị phát hiện dàn dựng các cảnh đánh bạc, xen kẽ quảng cáo và số điện thoại để chào bán thiết bị gian lận cờ bạc. Có thiết bị được nhập với giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng, sau đó bán với giá cao gấp khoảng 10 lần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố các vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 25 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Các vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguyễn Văn Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng “Trọc” Hà Đông, được biết đến là một trong những “giang hồ mạng”. Trước đó, Dũng thường xuyên xuất hiện trong các video, livestream cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Khá “Bảnh”, Huấn “Hoa Hồng”, Dương Minh Tuyền, Quang “Rambo”, Phú Lê… Dũng còn được biết đến là bố nuôi của Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”). Dũng “Trọc” cũng từng tham gia xuất hiện trong một số sản phẩm được phát hành trên YouTube như phim “Chạm mặt giang hồ”, quy tụ nhiều nhân vật được cộng đồng mạng biết đến thời điểm đó.

Đáng chú ý, đối tượng Dũng “Trọc” từng có nhiều tiền án. Năm 2013, Dũng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ gây rối tại vũ trường Next Top. Đến tháng 9/2020, Dũng cùng một số đối tượng bị Công an TP Hòa Bình bắt giữ, sau đó khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan vụ sử dụng thuốc lắc MDMA và ketamine tại một quán karaoke ở TP Hòa Bình. Sau đó, Dũng bị TAND TP Hòa Bình tuyên phạt Dũng 3 năm 6 tháng tù.

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