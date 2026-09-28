Lý do Dũng “trọc” Hà Đông bị khởi tố?

Dũng "trọc" Hà Đông tham gia đóng phim có nội dung mang tính bạo lực cùng câu view, câu like, tăng tương tác để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Ngày 28/9, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đồng thời khởi tố bị can với 17 đối tượng về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự. Trong đó, có Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”, 36 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Tuý (34 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Dũng (tức “Dũng trọc Hà Đông” (58 tuổi; quê quán Hà Nội, một đối tượng hình sự cộm cán).

Dũng "trọc" cùng các đối tượng

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nổi lên các đối tượng Phạm Tiến Mạnh tức “Thật Mạnh”; Nguyễn Văn Dũng tức “Dũng trọc Hà Đông” thường xuyên đăng tải các đoạn Video, phim ngắn trên mạng xã hội Youtube, Facebook có nội dung cổ xúy, kích động người xem thực hiện hành vi vi phạm luật như: Cố ý gây thương tích, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán kiểu xã hội đen, thể hiện lối phi pháp, coi thường pháp luật…

Kết quả điều tra cho thấy, Phạm Tiến Mạnh tức “Thật Mạnh” và Nguyễn Ngọc Tuý bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội Youtube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn (loại phim drama) có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được Youtube trả tiền.

Để sản xuất phim, Mạnh, Tuý tìm, thuê một số đối tượng tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim. Đáng chú ý, Mạnh tìm và bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác là “Dũng trọc Hà Đông” là đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (là những người họ hàng, thân quen, người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản "Đời TV" của Mạnh) tham gia đóng phim để cùng câu view, câu like, tăng tương tác của Kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng Youtube, trong đó có 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây. Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ suý bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng Youtube có hàng triệu lượt xem, tương tác.

Việc đăng tải, lan truyền rộng rãi 3 bộ phim này trên mạng xã hội Youtube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật. Từ đó làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng “Trọc” Hà Đông, được biết đến là một trong những “giang hồ mạng”. Trước đó, Dũng thường xuyên xuất hiện trong các video, livestream cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Khá “Bảnh”, Huấn “Hoa Hồng”, Dương Minh Tuyền, Quang “Rambo”, Phú Lê… Dũng còn được biết đến là bố nuôi của Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”). Dũng “Trọc” cũng từng tham gia xuất hiện trong một số sản phẩm được phát hành trên YouTube như phim “Chạm mặt giang hồ”, quy tụ nhiều nhân vật được cộng đồng mạng biết đến thời điểm đó. Đáng chú ý, đối tượng Dũng “Trọc” từng có nhiều tiền án. Năm 2013, Dũng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ gây rối tại vũ trường Next Top. Đến tháng 9/2020, Dũng cùng một số đối tượng bị Công an TP Hòa Bình bắt giữ, sau đó khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan vụ sử dụng thuốc lắc MDMA và ketamine tại một quán karaoke ở TP Hòa Bình. Sau đó, Dũng bị TAND TP Hòa Bình tuyên phạt Dũng 3 năm 6 tháng tù.

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