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Xã hội

Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho công an Trung Quốc

Hai đối tượng gồm: Huang Gensheng, bị truy nã về tội “Tham ô tài sản” và Li Fang Han, bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bảo Ngân

Ngày 28/9, Công an TP Bắc Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã chủ động phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

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Công an thành phố Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã Huang Gensheng và Li Fang Han, cho Cơ quan chức năng Trung Quốc.

Theo đó, 2 đối tượng gồm: Huang Gensheng (sinh ngày 02/01/1967, quốc tịch Trung Quốc), bị truy nã về tội “Tham ô tài sản” và Li Fang Han (sinh ngày 18/4/1983, quốc tịch Trung Quốc), bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng Trung Quốc, Huang Gensheng từng giữ chức quản lý kho của một công ty tại tỉnh Chiết Giang. Lợi dụng vị trí công tác, đối tượng đã chiếm đoạt 5.117 sản phẩm của công ty, trị giá 434.365 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,68 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố, đối tượng đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc ra lệnh truy nã.

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Hai đối tượng truy nã Huang Gensheng và Li Fang Han được bàn giao cho Cơ quan chức năng Trung Quốc.

Đối với Li Fang Han, theo hồ sơ truy nã của Công an thành phố Long Cảng, tỉnh Chiết Giang, trong năm 2024, đối tượng có hành vi môi giới, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giả cho nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc, nhằm trục lợi tiền hoàn thuế xuất khẩu hàng hóa. Ngày 26/4/2024, cơ quan chức năng Trung Quốc đã ra lệnh tạm giam và truy nã đối với Li Fang Han về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi có thông tin các đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP Bắc Ninh, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã chủ động phối hợp xác minh, thu thập thông tin, tổ chức giám sát và truy bắt. Đến ngày 26/9/2026, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công 2 đối tượng.

Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tiến hành các thủ tục bàn giao Huang Gensheng và Li Fang Han cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo quy định.

Việc bắt giữ, bàn giao thành công 02 đối tượng truy nã quốc tế, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
#Bắc Ninh #truy nã quốc tế #công an Trung Quốc

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