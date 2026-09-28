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Khởi tố, bắt tạm giam một trưởng phòng thuộc Thuế Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam 1 trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh về tội nhận hối lộ, tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bảo Ngân

Ngày 28/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết qua công tác nghiệp vụ, thực hiện sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Quang Huyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25/9/2026 đối với vụ án hình sự Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ xảy ra từ năm 2020 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội nhận hối lộ.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung (sinh năm 1979, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Golden Sun (viết tắt là Công ty Golden Sun) đã giới thiệu và đưa Hứa Thúy Hằng (sinh năm 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) là Giám đốc Công ty Golden Sun đến nhà Lộc Thị Hồng (sinh năm 1970, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) là Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (thời gian năm 2020 - 2021, nay là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn) để nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Golden Sun trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Kim Nhung về tội môi giới hối lộ.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Hằng đã đưa 05 lần tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội Nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ.

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Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Lộc Thị Hồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hứa Thuý Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lộc Thị Hồng và Đỗ Kim Nhung; thu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc hoàn thuế của Công ty Golden Sun và truy thu được toàn bộ số tiền hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, thu hồi triệt để toàn bộ số tiền hối lộ và nhận hối lộ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

>>> Xem thêm video: Khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu. Nguồn: VGP.
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