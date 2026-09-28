Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái từ "vô tội" đến đề nghị 17 năm 6 tháng tù

Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị Viện kiểm sát đề nghị tổng mức án 16-17 năm 6 tháng tù.

Chiều 28/9, sau phần xét hỏi tại TAND Hà Nội, đại diện VKSND Hà Nội nêu quan điểm luận tội đối với Đinh Tiến Hùng cùng 9 bị cáo khác.

Bị cáo bị cáo buộc tham gia khai thác quặng trái phép

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Đinh Tiến Hùng 13-14 năm tù về tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ và 3-3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hợp hình phạt, bị cáo bị đề nghị mức án từ 16 năm đến 17 năm 6 tháng tù.

9 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù ở mức thấp nhất và từ 17 năm đến 18 năm 6 tháng tù ở mức cao nhất.

Tại tòa, khi Đinh Tiến Hùng nhanh chóng nhận tội, chủ tọa hỏi: “Là tự nguyện hay bị ép buộc?”. Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái nhỏ giọng trả lời: “Đã nhận tội và không bị ép buộc”.

Luật sư của Đinh Tiến Hùng cho biết, thời gian đầu thân chủ có một số bản khai chưa đúng sự thật. Sau đó, bị cáo đã báo với quản giáo Trại tạm giam B14 Bộ Công an, xin gặp điều tra viên để “khai lại toàn bộ” sự việc. Đinh Tiến Hùng xác nhận lời trình bày của luật sư là đúng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Tuấn, lần lượt là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy, thỏa thuận hợp tác đầu tư với nhóm của Đinh Tiến Hùng.

Nhóm Đinh Tiến Hùng chuyển 10 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa nhà máy tuyển quặng tại Núi Ngàng của Công ty Tuyên Huy. Theo thỏa thuận, Tuấn chịu trách nhiệm mua quặng từ nơi khác về nhà máy để tuyển và bán. Lợi nhuận được chia 40% cho nhóm Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hoàng Hà; nhóm còn lại hưởng 60%.

Ngoài ra, nhóm của Đinh Tiến Hùng được nhận 500.000 đồng/tấn tinh quặng cho đến khi thu hồi đủ 10 tỷ đồng đã đầu tư. Ngày 21/9/2020, các bên ký giấy thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thúc giục, nhóm của Tuấn không thực hiện được thỏa thuận. Hai bên sau đó bàn phương án lợi dụng việc thi công đường để xin cấp phép vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ Núi Ngàng, từ đó khai thác quặng nhằm thu hồi số tiền đã đầu tư.

Theo cáo trạng, trong cuộc gặp ngày 18/10/2020, Đinh Tiến Hùng và Nguyễn Văn Hậu nhận ra từng là bạn học. Hậu đồng thời nhờ Hùng hỗ trợ tháo gỡ một số vướng mắc của doanh nghiệp tại Sở Văn hóa tỉnh Yên Bái cũ.

Cáo trạng xác định Đinh Tiến Hùng khi đó nói với Hậu: “Các ông có mỏ, tôi có quan hệ, bây giờ đang tiện việc làm đường thì cứ tiến hành khai thác quặng luôn. Tôi sẽ đứng ra lo quan hệ, cơ chế, còn người khác sẽ đi tìm người về để khai thác quặng”.

Sau khi trừ chi phí, trong đó có “chi phí quan hệ”, Đinh Tiến Hùng sẽ nhận 1/3 lợi nhuận, còn 2/3 thuộc về phía Công ty Tuyên Huy và Nguyễn Mạnh Hùng. Sau đó, phía Tuyên Huy đồng ý để nhóm của Đinh Tiến Hùng khai thác tại mỏ Núi Ngàng.

Theo phân công, Nguyễn Mạnh Hùng tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng. Nhóm Công ty Ngọc Tâm hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ, còn Công ty Tuyên Huy quản lý hoạt động khai thác quặng.

Đinh Tiến Hùng được xác định đã nhờ người quen là Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ hướng dẫn lập, thẩm định và trình duyệt hồ sơ nâng cấp đường lên mỏ Núi Ngàng.

Hơn 1.800 kg thuốc nổ bị cáo buộc sử dụng trái phép

Theo cáo trạng, Công ty Ngọc Tâm được cấp phép vận chuyển hơn 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ lên mỏ Núi Ngàng. Tuy nhiên, giám đốc công ty này bị cáo buộc đã chỉ đạo xuất kho vật liệu nổ vượt số lượng được cấp phép.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số vật liệu nổ được sử dụng trái phép tại mỏ gồm 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ.

Quá trình khai thác, nhóm bị cáo đã khai thác hơn 1.096 tấn đá chứa chì, kẽm, trong đó Đinh Tiến Hùng được xác định phải chịu trách nhiệm đối với 1.073 tấn, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Số khoáng sản này chưa thu lợi.

Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái cũ điều tra từ tháng 1/2021. Tháng 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm, tuyên Đinh Tiến Hùng không phạm tội; 9 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Sau đó, VKSND tỉnh Yên Bái cũ kháng nghị. Tháng 11/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại.

Tháng 1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Một tháng sau, Đinh Tiến Hùng bị tạm giam thay vì được tại ngoại như trước.

Liên quan vụ án, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định ông Đỗ Đức Duy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ, từng được các cơ quan tiến hành tố tụng báo cáo nội dung vụ án liên quan Đinh Tiến Hùng theo quy định. Tuy nhiên, ông Duy sau đó trao đổi với Hùng một số thông tin liên quan vụ án.

Kết quả điều tra xác định ông Duy “không có tham nhũng, tiêu cực”; những thông tin trao đổi Hùng cũng đã biết trong quá trình làm việc với Cơ quan An ninh điều tra. Cơ quan tố tụng cho rằng hậu quả do hành vi sai phạm không còn đáng kể, ông Duy đã bị xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền nên không xem xét xử lý hình sự.

Trong quá trình điều tra lại, Nguyễn Mạnh Hùng khai rằng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm, bị cáo đã đưa 500 triệu đồng cho bà Nguyễn Thu Trà, thư ký phiên tòa sơ thẩm, để xin được hưởng án treo. Bà Trà phủ nhận lời khai này.

Tại phiên tòa lần hai, các luật sư và bị cáo chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt so với mức án VKS đề nghị. Do đó, VKS không đối đáp.

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều xin HĐXX xem xét khoan hồng. HĐXX tuyên bố nghị án và sẽ ra phán quyết vào 15h ngày 29/9.

Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái cũ điều tra từ tháng 1/2021. Đến 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng vô tội. 9 người còn lại từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù giam. Phán quyết này bị VKSND tỉnh Yên Bái cũ kháng nghị. Tháng 11/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại. Tháng 1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Một tháng sau, Đinh Tiến Hùng bị tạm giam thay vì tại ngoại như trước.