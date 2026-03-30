Vĩnh Phước: Sang Phú Lộc và hành trình trúng gói thầu nâng cấp đường Nam kênh 40

Điểm mặt nhà thầu chuyên trị các gói thầu địa phương khu vực miền Tây vừa tiếp tục ghi danh tại dự án nâng cấp đường Nam kênh 40 với kịch bản không đối thủ cạnh tranh

Mới đây, ông Châu Hoàng Du - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Phước đã ký Quyết định số 28/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nam kênh 40. Đáng chú ý, đây là gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng biên bản mở thầu chỉ ghi nhận sự xuất hiện của duy nhất một nhà thầu.

Quyết định số 28/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc "độc diễn" của Công ty Sang Phú Lộc

Theo Biên bản mở thầu ngày 27/02/2026, gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu được phê duyệt là 4.015.508.806 đồng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian thông báo mời thầu, hệ thống e-GP chỉ tiếp nhận duy nhất một bộ hồ sơ dự thầu từ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sang Phú Lộc (Mã định danh: vn2200586201).

Qua quá trình đánh giá của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Phát, nhà thầu Sang Phú Lộc được xác nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tại báo cáo đánh giá tài chính, đơn vị này đưa ra giá dự thầu là 3.810.717.856 đồng. Kết quả cuối cùng, doanh nghiệp này đã trúng thầu với giá 3.810.717.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 5,1%.

Chân dung nhà thầu

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sang Phú Lộc (MSDN: vn2200586201), có trụ sở tại xã An Ninh, thành phố Cần Thơ) do ông Trương Văn Khanh đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 114 gói thầu, trong đó trúng tới 73 gói, trượt 37 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng hơn 326 tỷ đồng.

Tính riêng giai đoạn 2025-2026 doanh nghiệp này cũng đã ghi nhận trúng 11 gói, trong đó ghi nhận một số gói có giá trị. Cụ thể:

Gói thầu số 01: Thi công Cải tạo, nâng cấp mở rộng chống ngập các tuyến hẻm trên địa bàn phường Sóc Trăng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sóc Trăng, trị giá 4.975.900.000 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề, trị giá 8.867.335.073 đồng (tháng 06/2025)

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, trị giá 2.092.721.515 đồng (tháng 06/2025)

Gói thầu 01: Thi công xây dựng Trạm y tế phường 5, thành phố Sóc Trăng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sóc Trăng, trị giá 3.114.776.955 đồng (tháng 04/2025)

Gói thầu số 01: thi công xây dựng công trình Lộ cặp kênh Đường Cày tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Châu, trị giá 3.342.631.000 đồng (tháng 02/2025)

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Chia sẻ về hiện trạng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023 là thúc đẩy tính cạnh tranh và công bằng. Việc một gói thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia không vi phạm pháp luật nếu quy trình đăng tải thông tin đúng quy định. Tuy nhiên, nếu hiện trạng này diễn ra thường xuyên tại một địa phương với một nhóm nhà thầu nhất định, cơ quan quản lý cần rà soát lại xem có hay không các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) mang tính chất 'cài cắm', gây khó cho các đơn vị khác."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, hiệu quả kinh tế trong đấu thầu không chỉ nằm ở việc chọn được nhà thầu đáp ứng kỹ thuật mà còn phải tối ưu hóa giá thành. Khi chỉ có một nhà thầu, áp lực cạnh tranh về giá biến mất, dẫn đến việc ngân sách có thể phải chi trả cao hơn so với giá trị thực tế của thị trường.

Những dự án như nâng cấp đường Nam kênh 40 không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng mà còn là thước đo niềm tin của người dân vào việc thực thi các quy định pháp luật về đầu tư công tại cơ