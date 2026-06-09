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Số hóa - Xe

VinFast phát triển taxi tự lái cấp độ 4, nhắm đến thị trường Đông Nam Á

Tại sự kiện NVIDIA GTC Taipei, VinFast, NVIDIA và Autobrains đã chính thức công bố hợp tác chiến lược phát triển taxi tự lái cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á.

Nguyễn Thảo

Cụ thể, dựa trên nền tảng tính toán NVIDIA DRIVE Hyperion 10 và phần mềm Agentic AI (AI chủ động quyết định và hành động) hỗ trợ khả năng tự lái, VinFast đang phát triển nền tảng robotaxi (taxi tự hành) cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á. Đây có thể được xem là một trong những dự án robotaxi mức 4 đầu tiên tại khu vực có dân số trên dưới 700 triệu người này.

Theo VinFast, với điều kiện giao thông mật độ cao, hành vi giao thông đa dạng và môi trường đô thị phức tạp, Đông Nam Á là môi trường đánh giá và kiểm chứng khắt khe hàng đầu đối với công nghệ tự lái.

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VinFast phát triển taxi tự lái cấp độ 4, nhắm đến thị trường Đông Nam Á.

Nhằm tháo gỡ loạt "nút thắt" của các giải pháp tự lái hiện hữu như hệ thống quá phức tạp, chi phí đắt đỏ hay khả năng vận hành chưa ổn định ngoài môi trường kiểm soát, VinFast, NVIDIA và Autobrains xây dựng kiến trúc mở dạng mô-đun, kết hợp giữa tích hợp phương tiện, nền tảng tính toán hiệu năng cao và Agentic AI.

Khác với mô hình đầu-cuối truyền thống, Agentic AI của Autobrains sử dụng nhiều tác nhân AI chuyên biệt, chỉ được kích hoạt khi cần thiết cho từng tác vụ lái xe cụ thể. Cách làm này giúp cải thiện năng lực xử lý tình huống thực tế, đồng thời giảm yêu cầu về tài nguyên tính toán.

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Khác với mô hình đầu-cuối truyền thống, Agentic AI của Autobrains sử dụng nhiều tác nhân AI chuyên biệt, chỉ được kích hoạt khi cần thiết cho từng tác vụ lái xe cụ thể.

Đối với VinFast, chương trình hợp tác tạo cơ sở để phát triển giải pháp tự lái với chi phí tối ưu hơn. Trong đó, NVIDIA DRIVE Hyperion 10 của NVIDIA cung cấp nền tảng phần cứng và phần mềm, góp phần giảm đáng kể khối lượng công việc tích hợp - vốn thường kéo dài nhiều năm - trong các dự án xe tự lái.

NVIDIA DRIVE Hyperion 10 có thể bao gồm tối đa 1 LiDAR, 14 camera, 9 radar, 12 cảm biến siêu âm và 4 camera trong nội thất.

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Đối với VinFast, chương trình hợp tác tạo cơ sở để phát triển giải pháp tự lái với chi phí tối ưu hơn.

Ông Rishi Dhall - Phó Chủ tịch NVIDIA phụ trách mảng Ôtô - chia sẻ: "Phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV) đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ôtô. Việc phát triển chương trình cấp độ 4 của VinFast trên nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion kết hợp phần mềm tự lái của Autobrains sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển phương tiện tự lái an toàn, tin cậy, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế phức tạp".

Đây là động thái nổi bật tiếp theo của VinFast trong lĩnh vực ôtô tự hành. Trước đó, vào tháng 8/2025, công ty này xác nhận kế hoạch sản xuất Tensor Robocar - ôtô điện có khả năng tự lái cấp độ 4 của công ty Tensor - ngay tại Hải Phòng, dự kiến bắt đầu trong năm nay.

#VinFast phát triển taxi tự lái cấp độ 4 #VinFast #taxi tự lái #đông nam á #AI #NVIDIA

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