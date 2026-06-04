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Số hóa - Xe

VinFast VF8 thế hệ mới lập kỷ lục với 12.728 đơn đặt xe chỉ sau 8 ngày

VinFast công bố đã lập kỷ lục bán hàng mới dành cho mẫu SUV điện cao cấp cỡ D với 12.728 đơn đặt hàng xe VF8 thế hệ mới chỉ sau 8 ngày (từ 27/5 đến 3/6/2026).

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá nhanh SUV điện VinFast VF8 thế hệ mới.

VinFast vừa công bố thiết lập kỷ lục doanh số mới đối với phân khúc SUV điện cỡ D khi nhận được 12.728 đơn đặt hàng VF8 thế hệ mới chỉ sau 8 ngày mở cọc ưu đãi sớm (từ ngày 27/5 đến 3/6/2026). Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 7/2026.

Theo VinFast, toàn bộ 12.728 đơn đặt hàng được ghi nhận thông qua website bán hàng trực tuyến và hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc, với lượng khách đặt mua phân bổ tương đối đồng đều tại cả ba miền. Đây đều là các đơn hàng không hoàn hủy.

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VinFast VF8 thế hệ mới lập kỷ lục với 12.728 đơn đặt xe chỉ sau 8 ngày.

Khách hàng đặt cọc trong giai đoạn ưu đãi sớm được hưởng mức ưu đãi lên tới 51 triệu đồng, đồng thời tiếp tục được áp dụng các chính sách hiện hành của VinFast như giảm 10% giá niêm yết hoặc hỗ trợ lãi suất trả góp cố định 5%/năm trong 3 năm đầu, cùng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu, cho biết 12.728 đơn đặt hàng chỉ trong 8 ngày là kết quả chưa từng có đối với một mẫu SUV cao cấp cỡ D của hãng. Theo bà, điều này cho thấy những nâng cấp về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm trên VF8 thế hệ mới đã đáp ứng đúng nhu cầu cũng như kỳ vọng của khách hàng.

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Khách hàng đặt cọc xe giai đoạn ưu đãi sớm được hưởng mức ưu đãi lên tới 51 triệu đồng, đồng thời tiếp tục được áp dụng các chính sách hiện hành của VinFast.

VF 8 là mẫu xe đánh dấu bước chuyển quan trọng của VinFast trong chiến lược điện hóa. Ở phiên bản mới, mẫu SUV này được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và tính năng vận hành. Xe được phát triển theo triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), hướng tới hình ảnh hiện đại, sang trọng và đậm chất công nghệ. Không gian nội thất cũng được tối ưu theo tiêu chí công thái học nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đáng chú ý, nền tảng công nghệ cùng kiến trúc điện - điện tử hoàn toàn mới do đội ngũ kỹ sư VinFast tự nghiên cứu và phát triển đã giúp giảm tới 600 kg trọng lượng xe so với thế hệ trước. Nhờ đó, VF8 thế hệ mới được kỳ vọng cải thiện khả năng vận hành, tối ưu hiệu suất năng lượng và gia tăng độ ổn định.

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VF8 thế hệ mới có thể di chuyển gần 500 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa đầy 30 phút.

Mẫu xe cũng được trang bị hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD cùng hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM, góp phần nâng cao độ êm ái, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin cũng như động cơ.

Theo công bố của hãng, VF8 thế hệ mới có thể di chuyển gần 500 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa đầy 30 phút. Xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn an toàn 5 sao của các hệ thống đánh giá xe mới (NCAP) quốc tế.

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VinFast VF8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Mức đặt cọc là 15 triệu đồng/xe, không hoàn/hủy, có giá trị đến hết ngày 31/12/2026.

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