Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

AI Trung Quốc vẫn chưa thể rời chip Nvidia

Dù chip AI nội địa Trung Quốc ngày càng tiến bộ, các công ty nước này vẫn phụ thuộc Nvidia ở khâu huấn luyện mô hình vì bài toán phần mềm.

Thiên Trang (th)

AI Trung Quốc đang đứng trước một nghịch lý đáng chú ý: năng lực phát triển chip nội địa ngày càng được cải thiện, nhưng các phòng thí nghiệm vẫn chưa dễ dàng loại bỏ phần cứng Nvidia khỏi quy trình huấn luyện những mô hình tiên tiến. Với các nhà phát triển, vấn đề không đơn thuần nằm ở việc chip nào mạnh hơn, mà còn là hệ sinh thái phần mềm đã được xây dựng trong nhiều năm.

Các mô hình AI tiên tiến tại Trung Quốc vẫn được cho là phụ thuộc đáng kể vào GPU Nvidia trong khâu huấn luyện.

Theo thông tin được dẫn lại từ SCMP, Nvidia hiện vẫn là lựa chọn phổ biến trong quá trình huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tại Trung Quốc. Trong khi đó, những dòng chip nội địa như Huawei Ascend đang dần được sử dụng rộng rãi hơn, đặc biệt ở giai đoạn suy luận. Một số mô hình AI Trung Quốc đã được tối ưu để chạy trên phần cứng trong nước, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa toàn bộ quá trình phát triển và huấn luyện ban đầu cũng sử dụng chip nội địa. Khoảng cách này đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với tham vọng tự chủ AI của Trung Quốc.

Nguyên nhân quan trọng nằm ở CUDA, nền tảng phần mềm của Nvidia đã trở thành một phần quen thuộc trong quy trình phát triển AI. Khi chuyển sang Ascend, các nhà phát triển không thể đơn giản mang mã CUDA sang sử dụng ngay mà phải điều chỉnh và tối ưu đáng kể để tương thích với hệ sinh thái CANN của Huawei. Một nhà phát triển mô hình AI tại Thượng Hải cho biết nhóm của ông có thể phải tiêu tốn thêm ít nhất 50% thời gian và chi phí nếu chuyển toàn bộ quy trình hiện tại sang Ascend. Với những mô hình nguồn mở như DeepSeek và các phiên bản chưng cất, một nhóm chỉ 2-3 kỹ sư có thể phải mất thêm khoảng một tháng để hoàn tất quá trình chuyển đổi. Bài toán còn phức tạp hơn với những mô hình mới, nơi khối lượng công việc có thể tăng lên đáng kể.

Điều này lý giải tại sao chip AI Trung Quốc có thể chạy mô hình nhưng vẫn chưa dễ thay thế Nvidia trong khâu huấn luyện. Training là giai đoạn mô hình phải xử lý lượng dữ liệu khổng lồ để hình thành năng lực, thường yêu cầu tài nguyên tính toán lớn và một hệ thống phần mềm được tối ưu kỹ lưỡng. Inference, ngược lại, là lúc mô hình đã hoàn thiện tiếp nhận dữ liệu mới để đưa ra kết quả và thường dễ thích nghi với nhiều nền tảng phần cứng hơn. Các mô hình như DeepSeek-V4 hay Kimi K3 được cho là đã có khả năng vận hành trên những nền tảng trong nước, nhưng thông tin chi tiết về phần cứng dùng để huấn luyện chưa được các công ty công bố đầy đủ. Theo những thông tin được dẫn lại, Moonshot AI được cho là vẫn sử dụng GPU Nvidia, bao gồm cả dòng Blackwell, trong quá trình phát triển Kimi K3.

Chip AI nội địa như Huawei Ascend đang được mở rộng sử dụng, nhưng hệ sinh thái phần mềm vẫn là rào cản lớn.

Tuy nhiên, chip nội địa Trung Quốc đang từng bước xuất hiện trong hoạt động huấn luyện thực tế, cho thấy sự phụ thuộc vào Nvidia không phải bất biến. Tháng 6, Meituan công bố LongCat-2.0 với quy mô 1.600 tỷ tham số và cho biết mô hình được huấn luyện lẫn vận hành trên một cụm gồm 50.000 card tăng tốc nội địa. Doanh nghiệp không tiết lộ cụ thể nhà cung cấp phần cứng, nhưng đây vẫn là tín hiệu đáng chú ý về khả năng mở rộng năng lực tính toán bằng chip trong nước. Nếu những hệ thống như vậy tiếp tục được triển khai ở quy mô lớn, Trung Quốc có thể từng bước thu hẹp khoảng cách giữa phần cứng nội địa và hệ sinh thái Nvidia.

Dù vậy, con đường này còn dài. Nvidia không chỉ bán GPU mà còn cung cấp cả một hệ sinh thái phần mềm, công cụ và nguồn lực phát triển mà các nhà phát triển AI đã quen thuộc. Vì thế, để thoát khỏi sự phụ thuộc, Trung Quốc cần giải quyết đồng thời hai bài toán: nâng hiệu năng và nguồn cung chip trong nước, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái phần mềm đủ trưởng thành để các nhóm AI không phải mất thêm hàng tháng hay hàng triệu chi phí khi chuyển nền tảng. Đây cũng là lý do cuộc cạnh tranh chip AI hiện nay không đơn thuần là cuộc đua về số lượng transistor hay sức mạnh tính toán. Với Trung Quốc, thách thức khó nhất có thể nằm ở chính lớp phần mềm đứng phía trên con chip.

#AI Trung Quốc #chip nội địa #Nvidia #huấn luyện AI #phần mềm AI #Huawei Ascend

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] App giao đồ ăn gây sốc với AI vượt GPT-5.5, không cần NVIDIA

Từ một ứng dụng giao đồ ăn, Meituan bất ngờ tạo ra mô hình AI 1,6 nghìn tỷ tham số, huấn luyện hoàn toàn bằng chip nội địa.

ap-1.png
Meituan, nền tảng giao đồ ăn lớn hàng đầu Trung Quốc với hơn 770 triệu người dùng giao dịch mỗi năm và mạng lưới hơn 14,5 triệu đối tác kinh doanh, vừa gây bất ngờ khi chính thức xác nhận đứng sau LongCat 2.0 - mô hình AI từng xuất hiện dưới cái tên bí ẩn Owl Alpha, hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu trên OpenRouter với hơn 10,1 nghìn tỷ token được xử lý mỗi tháng, tăng tới 242% so với tháng trước và vượt qua nhiều mô hình AI nổi tiếng của OpenAI lẫn Google về mức độ sử dụng.
ap-2.png
Điểm gây chú ý nhất của LongCat 2.0 không chỉ nằm ở quy mô lên tới 1,6 nghìn tỷ tham số theo kiến trúc Mixture-of-Experts, mà còn ở việc toàn bộ quá trình huấn luyện được thực hiện trên cụm khoảng 50.000 chip AI nội địa Trung Quốc, bao gồm các bộ xử lý ASIC chuyên dụng kết hợp nền tảng giao tiếp HCCL của Huawei, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ GPU nào của NVIDIA - điều trước đây được xem là rất khó thực hiện đối với các mô hình AI cỡ nghìn tỷ tham số.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] OpenAI tung chip AI đầu tiên, chính thức giảm phụ thuộc NVIDIA

OpenAI ra mắt chip AI Jalapeño sau 9 tháng phát triển bằng chính AI, mở đầu chiến lược giảm phụ thuộc NVIDIA và cắt mạnh chi phí vận hành.

chip-1.png
OpenAI vừa chính thức giới thiệu Jalapeño - con chip AI tùy chỉnh đầu tiên do hãng phát triển cùng Broadcom, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược tự chủ hạ tầng tính toán khi từng bước giảm sự phụ thuộc vào GPU của NVIDIA, đối tác đã cung cấp phần lớn năng lực xử lý cho ChatGPT kể từ khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo bùng nổ vào cuối năm 2022.
chip-2.png
Điểm đặc biệt nhất của Jalapeño không nằm ở cấu hình hay hiệu năng mà ở tốc độ phát triển khi toàn bộ quy trình thiết kế chỉ mất vỏn vẹn 9 tháng, ngắn hơn rất nhiều so với chu kỳ 2–3 năm của các dự án chip AI truyền thống, nhờ OpenAI tận dụng chính các mô hình AI của mình để hỗ trợ thiết kế, tối ưu kiến trúc và rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Vì sao Trung Quốc dè chừng chip H200 dù Mỹ đã nới lỏng?

Chip AI H200 của Nvidia được phép quay lại Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh phản ứng dè dặt vì lo ngại đây là “viên đạn bọc đường” với ngành chip nội địa.

chi-1.png
Việc Mỹ tuyên bố nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc đã không tạo ra sự hào hứng như kỳ vọng từ phía Bắc Kinh.
chi-2.png
Giới chức Trung Quốc lo ngại H200 có thể làm chệch hướng chiến lược tự chủ bán dẫn, vốn đang được coi là ưu tiên an ninh quốc gia.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới