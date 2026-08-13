[INFOGRAPHIC]Levoit Vital Pet Pro, máy lọc không khí chuyên trị mùi thú cưng

Levoit Vital Pet Pro có cửa hút chữ U, tự làm sạch màng lọc, cảm biến PM2.5-TVOC và lõi than hoạt tính 140g, giá 7,29 triệu đồng.
Cục Thuế cảnh báo các doanh nghiệp kê khai lỗ kéo dài, chuyển giá, gây thất thoát ngân sách. Kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về thuế.
Từ dữ liệu bị rò rỉ đến thói quen dùng chung mật khẩu, hacker có thể ghép nhiều mảnh thông tin để tiếp cận tài khoản và đánh cắp tiền.
Hyundai Tucson BLK Edition 2027 dự kiến có mặt tại Australia trong những tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Việt Nam.
Công an cảnh báo thủ đoạn SIM Swap có thể khiến nạn nhân mất quyền kiểm soát tài khoản chỉ trong vài phút.
Từ một vụ cháy khách sạn, nữ sinh lớp 5 Hàn Quốc nảy ra ý tưởng biến phụ kiện điện thoại thành thiết bị hỗ trợ hô hấp khi sơ tán.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên hiệp hội bán tổng cộng 33.707 xe trong tháng 7/2026, tăng 8% so với tháng 6.
Minimal Phone 2 gây chú ý với bàn phím QWERTY, khung nhôm nhỏ gọn và màn OLED, nhưng cơ hội mua chính hãng tại Việt Nam gần như bằng không.
Các nội dung do Claude AI sẽ dễ được chèn một watermark vô hình nhằm giúp máy móc có thể nhận biết nội dung từng được AI xử lý.
Không chỉ lọc bụi, quạt lọc không khí còn tạo luồng gió đối lưu, giúp không gian nhỏ thoáng hơn mà không cần bố trí quá nhiều thiết bị.
Một startup của Đức vừa ra mắt hệ thống máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới sử dụng kim cương, vượt mốc 100 qubit.
Hyundai Thành Công Việt Nam cừa tổ chức chương trình lái thử Tucson Hybrid và Palisade Hybrid. Hai mẫu xe SUV mới sử dụng hệ truyền động Turbo Hybrid vượt trội.
Thị trường SUV tại Việt Nam ngày càng mở rộng với nhiều lựa chọn đủ phục vụ các nhu cầu, đáng chú ý là mẫu Ford Bronco 2027 được nhiều người dùng mong đợi.
Tập đoàn Thành Công công bố doanh số bán Hyundai trong tháng 7/2026 với tổng doanh số đạt 3.543 xe. Đáng chú ý, Creta và Tucson tiếp tục dẫn đầu doanh số.
Có vẻ như Galaxy Z Fold 8 đang tạo nên một cơn sốt thực sự, khi Samsung được cho là sẽ sản xuất thêm một chiếc nữa để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Dreame H16 Pro TriForce gây chú ý với lực hút 30.000 Pa, lau nước nóng 90°C, hơi nước 99°C và khả năng ngả phẳng 180 độ.
Sau khi rút khỏi thị trường Trung Quốc, những chiếc xe Chevrolet sẽ tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy tại đây nhưng chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu.
Một chuyên gia an ninh mạng dùng AI tạo họa tiết đối kháng, khiến camera nhận diện khó phát hiện người, xe và khuôn mặt trong thử nghiệm thực tế.
Mẫu SUV cỡ lớn BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2026 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với thiết kế 6 chỗ ngồi, mô tơ kép 200kW và lăn bánh tới 310km bằng điện.
Mẫu xe Kia Morning phiên bản MT trong tháng 8/2026 giảm giá chạm đáy chỉ còn từ 279 triệu đồng tại đại lý, mức giá bán này rẻ hơn cả 2 chiếc Honda SH 350i.
Sau khi được công bố vào hồi tháng 5, mới đây Volkswagen đã hé lộ chi tiết thông số, trang bị và giá bán của mẫu sedan hạng D ID. Era 5S 2027 trước ngày mở bán.
Hãy cùng tìm hiểu cách thiết bị này hoạt động, đối tượng người dùng tiềm năng và những yếu tố có thể cản trở sản phẩm này xuất hiện trên thị trường.