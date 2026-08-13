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[INFOGRAPHIC]Levoit Vital Pet Pro, máy lọc không khí chuyên trị mùi thú cưng

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC]Levoit Vital Pet Pro, máy lọc không khí chuyên trị mùi thú cưng

Levoit Vital Pet Pro có cửa hút chữ U, tự làm sạch màng lọc, cảm biến PM2.5-TVOC và lõi than hoạt tính 140g, giá 7,29 triệu đồng.

Thiên Trang
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#máy lọc không khí #thú cưng #Levoit Vital Pet Pro #mùi thú cưng #cảm biến khí

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