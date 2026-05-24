VinFast công bố logo riêng cho dòng xe ôtô Green

VinFast vừa công bố nhận diện thương hiệu cho dòng sản phẩm ôtô điện Green, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho dòng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ.

Thảo Nguyễn

VinFast chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới dành riêng cho dòng ôtô điện Green, đánh dấu bước hoàn thiện hệ sinh thái thương hiệu ôtô của hãng với ba định hướng sản phẩm gồm dòng siêu sang Lạc Hồng, dòng VF dành cho khách hàng đại chúng và dòng Green tối ưu cho kinh doanh dịch vụ.

Logo mới của Green được phát triển dựa trên cảm hứng từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất, thể hiện thông điệp về trách nhiệm môi trường, lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy xu hướng di chuyển bền vững thông qua các giải pháp giao thông điện thông minh, hiện đại. Thiết kế này đồng thời phản ánh định hướng dài hạn của VinFast trong việc xây dựng một hệ sinh thái phương tiện thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green - hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ôtô.

Theo kế hoạch, những mẫu xe Green đầu tiên mang nhận diện mới sẽ được xuất xưởng từ đầu tháng 6/2026, mở đầu với mẫu MPV điện Limo Green. Sau đó, các dòng xe phục vụ kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green và EC Van cũng sẽ lần lượt chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới.

Việc xây dựng bộ nhận diện độc lập cho Green được xem là bước đi chiến lược của VinFast nhằm định hình rõ nét hơn từng dòng sản phẩm theo từng nhóm khách hàng và mục đích sử dụng. Trong khi dòng Lạc Hồng hướng đến phân khúc siêu sang, VF phục vụ nhóm khách hàng đại chúng, thì Green được phát triển chuyên biệt cho lĩnh vực kinh doanh vận tải và dịch vụ. Các mẫu xe thuộc dòng Green được tối ưu về vận hành, trang bị và chi phí sử dụng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho tài xế cá nhân cũng như doanh nghiệp vận tải.

Bà Dương Thị Thu Trang cho biết, việc hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu riêng cho Green thể hiện định hướng phát triển toàn diện của VinFast trên cả ba phân khúc trọng tâm. Theo bà, hãng kỳ vọng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của dòng Green trong cộng đồng tài xế và doanh nghiệp vận tải nhờ khả năng tối ưu chi phí và hiệu quả khai thác.

Việc xây dựng bộ nhận diện độc lập cho Green được xem là bước đi chiến lược của VinFast nhằm định hình rõ nét hơn từng dòng sản phẩm theo từng nhóm khách hàng và mục đích sử dụng.

Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với lĩnh vực vận tải, dòng xe Green đang được xem là một trong những lựa chọn nổi bật nhờ lợi thế chi phí năng lượng và bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Theo VinFast, điều này giúp chủ xe rút ngắn thời gian hoàn vốn, cải thiện biên lợi nhuận và đồng thời mang lại trải nghiệm vận hành êm ái, thoải mái cho hành khách.

Đáng chú ý, Limo Green hiện là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam với gần 19.000 xe được bàn giao chỉ trong bốn tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ, đồng thời phản ánh tốc độ mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái giao thông xanh mà VinFast đang theo đuổi.

[GALLERY] Xe máy điện Vinfast Rasad lộ diện chờ ra mắt, tốc độ tới 130 km/h

VinFast vừa tiếp tục gây chú ý đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe máy điện mang tên Rasad hoàn toàn mới.

Dựa trên các hình ảnh bản vẽ kỹ thuật được công bố, mẫu xe máy điện Vinfast Rasad mới sở hữu phom dáng bệ vệ đặc trưng của dòng xe tay ga đường trường cỡ lớn (maxi-scooter touring).
Kiểu dáng tổng thể của xe máy điện Vinfast Rasad sắp ra mắt khiến nhiều người dùng liên tưởng đến những cái tên nổi tiếng trong phân khúc maxiscooter cao cấp như BMW C 400 GT hay Yamaha TMAX 560...
SUV cỡ lớn hoàn toàn mới của VinFast lộ diện, Kích thước ngang VF9

Vừa ra mắt VF8 thế hệ mới, hãng xe VinFast lại khiến người dùng “đứng ngồi không yên” khi đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho 2 mẫu SUV hoàn toàn mới.

Video: Vinfast VF8 2026 mới chính thức ra mắt Việt Nam, giá 999 triệu đồng.

Dựa trên các đường nét thiết kế, cả hai sản phẩm này đều định vị tại phân khúc SUV cỡ lớn, sở hữu kích thước tương đương với dòng xe đầu bảng VF9 hiện tại của thương hiệu ôtô Việt Nam. Tuy nhiên, hãng xe này đang thể hiện một chiến lược tiếp cận thị trường mới khi áp dụng hai ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt trên bộ đôi sản phẩm này.

Vinfast VF8 2026 mới chính thức ra mắt Việt Nam, giá 999 triệu đồng

VinFast vừa chính thức công bố ra mắt mẫu SUV điện cỡ D - VF8 thế hệ mới tại Việt Nam, xe sở hữu nhiều nâng cấp đột phá về nền tảng công nghệ.

VinFast vừa chính thức giới thiệu mẫu D-SUV - VF8 thế hệ mới tại Việt Nam, với những thay đổi toàn diện về công nghệ, thiết kế và khả năng vận hành. Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng và sẽ chính thức nhận đặt cọc kể từ ngày 27/5/2026. Xe có kích thước 4.701 x 1.872 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm cùng cấu hình 5 chỗ ngồi.
VF8 thế hệ mới được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới, với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD trên cả hai trục trước và sau, có khả năng thay đổi linh hoạt độ cứng/mềm của phuộc theo tình trạng mặt đường, giúp dập tắt hiệu quả các dao động khi đi qua đường xấu và duy trì sự đầm chắc cho xe.
