VinFast công bố logo riêng cho dòng xe ôtô Green

VinFast vừa công bố nhận diện thương hiệu cho dòng sản phẩm ôtô điện Green, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho dòng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ.

VinFast chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới dành riêng cho dòng ôtô điện Green, đánh dấu bước hoàn thiện hệ sinh thái thương hiệu ôtô của hãng với ba định hướng sản phẩm gồm dòng siêu sang Lạc Hồng, dòng VF dành cho khách hàng đại chúng và dòng Green tối ưu cho kinh doanh dịch vụ.

Logo mới của Green được phát triển dựa trên cảm hứng từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất, thể hiện thông điệp về trách nhiệm môi trường, lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy xu hướng di chuyển bền vững thông qua các giải pháp giao thông điện thông minh, hiện đại. Thiết kế này đồng thời phản ánh định hướng dài hạn của VinFast trong việc xây dựng một hệ sinh thái phương tiện thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green - hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ôtô.

Theo kế hoạch, những mẫu xe Green đầu tiên mang nhận diện mới sẽ được xuất xưởng từ đầu tháng 6/2026, mở đầu với mẫu MPV điện Limo Green. Sau đó, các dòng xe phục vụ kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green và EC Van cũng sẽ lần lượt chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới.

Việc xây dựng bộ nhận diện độc lập cho Green được xem là bước đi chiến lược của VinFast nhằm định hình rõ nét hơn từng dòng sản phẩm theo từng nhóm khách hàng và mục đích sử dụng. Trong khi dòng Lạc Hồng hướng đến phân khúc siêu sang, VF phục vụ nhóm khách hàng đại chúng, thì Green được phát triển chuyên biệt cho lĩnh vực kinh doanh vận tải và dịch vụ. Các mẫu xe thuộc dòng Green được tối ưu về vận hành, trang bị và chi phí sử dụng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho tài xế cá nhân cũng như doanh nghiệp vận tải.

Bà Dương Thị Thu Trang cho biết, việc hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu riêng cho Green thể hiện định hướng phát triển toàn diện của VinFast trên cả ba phân khúc trọng tâm. Theo bà, hãng kỳ vọng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của dòng Green trong cộng đồng tài xế và doanh nghiệp vận tải nhờ khả năng tối ưu chi phí và hiệu quả khai thác.

Việc xây dựng bộ nhận diện độc lập cho Green được xem là bước đi chiến lược của VinFast nhằm định hình rõ nét hơn từng dòng sản phẩm theo từng nhóm khách hàng và mục đích sử dụng.

Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với lĩnh vực vận tải, dòng xe Green đang được xem là một trong những lựa chọn nổi bật nhờ lợi thế chi phí năng lượng và bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Theo VinFast, điều này giúp chủ xe rút ngắn thời gian hoàn vốn, cải thiện biên lợi nhuận và đồng thời mang lại trải nghiệm vận hành êm ái, thoải mái cho hành khách.

Đáng chú ý, Limo Green hiện là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam với gần 19.000 xe được bàn giao chỉ trong bốn tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ, đồng thời phản ánh tốc độ mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái giao thông xanh mà VinFast đang theo đuổi.