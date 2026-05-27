VinFast VF8 thế hệ mới chính thức nhận cọc, ưu đãi tới 51 triệu đồng

Từ ngày 27/5 đến 3/6/2026, VinFast chính thức triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm VF8 mới qua website hoặc hệ thống đại lý phân phối chính hãng toàn quốc.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện VinFast VF8 thế hệ mới.

VinFast VF8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Mức đặt cọc là 15 triệu đồng/xe, không hoàn/hủy, có giá trị đến hết ngày 31/12/2026.

Bên cạnh ưu đãi đặc biệt 51 triệu đồng dành riêng cho khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ 27/5 đến 3/6/2026, tất cả khách hàng mua xe VF8 thế hệ mới cũng được hưởng trọn vẹn các ưu đãi hấp dẫn khác đang được VinFast áp dụng theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” như hỗ trợ 10% giá xe (hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm), miễn phí sạc pin tới 10/2/2029…

Để khách hàng có thể tìm hiểu và cảm nhận kỹ hơn về thiết kế và các trang bị trên xe, kể từ ngày 27/5/2026, VinFast sẽ tổ chức trưng bày phiên bản tiền sản xuất của VF8 thế hệ mới luân phiên tại các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Phiên bản thương mại hoàn thiện của xe dự kiến sẽ xuất xưởng và bàn giao đến tay người tiêu dùng từ cuối tháng 7/2026.

VF8 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên trong dải sản phẩm của VinFast được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế, công nghệ và tính năng, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiện nghi và ổn định vượt trội. Xe được thiết kế theo triết lý “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid) với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng cùng dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng, mang lại hình ảnh một mẫu SUV hiện đại và năng động.

Kể từ ngày 27/5/2026, VinFast sẽ tổ chức trưng bày phiên bản tiền sản xuất của VF8 thế hệ mới luân phiên tại các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc.

Nội thất của xe sở hữu thiết kế tối giản và tinh tế, với các trang bị tiện nghi gồm màn hình trung tâm 12,9 inch, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp bộ lọc không khí Combi 1.0, hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp…

Điểm nhấn trên VF8 thế hệ mới là nền tảng công nghệ do đội ngũ kỹ sư VinFast tự nghiên cứu, phát triển và sở hữu bản quyền, bao gồm: hệ khung gầm hoàn toàn mới với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers), giúp xe vận hành êm ái, ổn định hơn; hệ thống điện - điện tử mới được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV) với kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer) có khả năng xử lý nhanh hơn, phản hồi mượt mà hơn; hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) giúp nâng cao hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng, tăng tuổi thọ pin, động cơ và điều phối nguồn nhiệt thông minh, hiệu quả hơn.

Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe có thể di chuyển quãng đường lên tới gần 500 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy.

VF8 thế hệ mới được trang bị động cơ điện công suất tối đa 170 kW (228 mã lực), mô-men xoắn cực đại 330 Nm cùng 3 chế độ lái (Tiết kiệm, Thường, Thể thao) mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt. Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe có thể di chuyển quãng đường lên tới gần 500 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy.

Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút. Với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) toàn diện cùng nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, VinFast VF8 thế hệ mới được thiết kế hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP và các tổ chức đánh giá xe mới uy tín khác.

Số hóa - Xe

Vinfast VF8 2026 mới chính thức ra mắt Việt Nam, giá 999 triệu đồng

VinFast vừa chính thức công bố ra mắt mẫu SUV điện cỡ D - VF8 thế hệ mới tại Việt Nam, xe sở hữu nhiều nâng cấp đột phá về nền tảng công nghệ.

VinFast vừa chính thức giới thiệu mẫu D-SUV - VF8 thế hệ mới tại Việt Nam, với những thay đổi toàn diện về công nghệ, thiết kế và khả năng vận hành. Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng và sẽ chính thức nhận đặt cọc kể từ ngày 27/5/2026. Xe có kích thước 4.701 x 1.872 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm cùng cấu hình 5 chỗ ngồi.
VF8 thế hệ mới được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới, với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD trên cả hai trục trước và sau, có khả năng thay đổi linh hoạt độ cứng/mềm của phuộc theo tình trạng mặt đường, giúp dập tắt hiệu quả các dao động khi đi qua đường xấu và duy trì sự đầm chắc cho xe.
Số hóa - Xe

VinFast VF8 thế hệ mới chốt lịch ra mắt Việt Nam trong tháng 5/2026

Mới đây, trên fanpage chính thức của VinFast Việt Nam đã úp mở hình ảnh một mẫu xe mới sắp ra mắt vào ngày 20/5/2026 và dự đoán đó chính là VinFast VF8 mới.

Cách đây không lâu, hình ảnh rò rỉ và không hề ngụy trang của VinFast VF8 2026 cũng đã được lan truyền trên mạng. Qua những hình ảnh này, có thể thấy mẫu SUV hạng trung này sở hữu một số thay đổi đáng kể về mặt thiết kế ngoại thất.

Số hóa - Xe

VinFast VF8 2026 mới lộ diện "bằng xương bằng thịt", chờ ngày mở bán

Những hình ảnh rò rỉ về mẫu xe SUV điện VinFast VF8 thế hệ mới vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đã hé lộ diện mạo của mẫu xe này mà không còn lớp ngụy trang.

Hình ảnh mẫu SUV điện VinFast VF8 phiên bản nâng cấp xuất hiện không che chắn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trước đó, những hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy VinFast sắp cho ra mắt một mẫu xe mới. Nhiều ý kiến cho rằng đây là phiên bản nâng cấp của V7 vì xe đã ra mắt 3 năm mà chưa trải qua lần thay đổi nào. Tuy nhiên thay vì VF7, VF8 xuất hiện khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

