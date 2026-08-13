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Số hóa - Xe

Robot Atlas tự thay pin, làm việc liên tục không cần người

Robot hình người Atlas của Boston Dynamics có thể tự quay về trạm, thay pin trong chưa đầy 3 phút rồi tiếp tục công việc.

Thiên Trang (th)

Robot hình người đang dần chuyển từ những màn trình diễn công nghệ sang các bài toán thực tế trong nhà máy, và Atlas của Boston Dynamics là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Theo thông tin được cung cấp, robot có khả năng tự nhận biết khi pin sắp cạn, quay về vị trí thay pin, hoàn tất quá trình trong chưa đầy 3 phút rồi trở lại nhiệm vụ mà không cần con người can thiệp trực tiếp. Đây được xem là một bước tiến quan trọng bởi thời gian ngừng hoạt động luôn là một trong những rào cản lớn khi đưa robot vào dây chuyền sản xuất liên tục.

Robot hình người Atlas được Boston Dynamics phát triển cho các nhiệm vụ nâng, vận chuyển và xử lý vật liệu trong môi trường công nghiệp. (Image source: Boston Dynamics)

Với chiều cao khoảng 1,88 m và trọng lượng 90 kg, Atlas được phát triển hướng tới các công việc công nghiệp như nâng, vận chuyển và xử lý vật liệu. Robot có thể thao tác với hàng hóa nặng khoảng 30 kg và nâng những vật nặng tới 50 kg trong thời gian ngắn. Hệ thống camera 360 độ kết hợp cảm biến xúc giác trên tay giúp Atlas nhận biết môi trường cũng như phản ứng với các tình huống thay đổi trong quá trình làm việc. Thay vì chỉ thực hiện một chuỗi chuyển động được lập trình sẵn, robot có thể sử dụng AI để điều chỉnh hành vi dựa trên điều kiện thực tế.

Khả năng tự thay pin đặc biệt đáng chú ý bởi thời lượng hoạt động của robot phụ thuộc khá lớn vào cường độ công việc. Theo thông tin được nêu, Atlas có thể vận hành khoảng 4 giờ trong điều kiện thông thường và khoảng 2 giờ khi phải liên tục xử lý vật nặng. Khi phát hiện năng lượng không còn đủ, robot có thể tự di chuyển đến trạm được chỉ định, thực hiện thay pin trong thời gian dưới 3 phút và quay trở lại nhiệm vụ. Với các nhà máy hoạt động nhiều ca, cơ chế này có thể giảm đáng kể thời gian chờ và hạn chế việc nhân sự phải liên tục theo dõi tình trạng năng lượng của robot.

Phía Boston Dynamics cũng đang tập trung giải quyết một bài toán quan trọng khác: làm sao để robot học kỹ năng nhanh nhưng vẫn hoạt động ổn định ngoài đời thực. Atlas được huấn luyện thông qua học tăng cường kết hợp mô phỏng quy mô lớn. Hệ thống mô phỏng có thể thực hiện lượng lớn quá trình đào tạo trong môi trường ảo, sau đó chuyển những kỹ năng đã học sang robot thật trong thời gian tương đối ngắn. Thiết kế phần cứng được đơn giản hóa cũng giúp việc mô phỏng hành vi sát với thực tế hơn. Trong thử nghiệm, Atlas từng có thể vận chuyển một chiếc tủ lạnh nặng hơn 45 kg sau khi được huấn luyện với tải trọng nhẹ hơn.

Khả năng tự quay về trạm và thay pin trong chưa đầy 3 phút giúp Atlas giảm thời gian gián đoạn khi làm việc.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cấu trúc cơ khí. Atlas sử dụng hai bộ truyền động trên toàn thân, trong khi tay và chân được thiết kế đối xứng nhằm đơn giản hóa việc điều khiển và huấn luyện. Các khớp không sử dụng dây cáp, cho phép robot xoay liên tục và được kỳ vọng giảm yêu cầu bảo trì. Khi kết hợp với khả năng tự thay pin, những cải tiến này hướng tới một mô hình robot có thể hoạt động lâu dài và ít phụ thuộc vào con người hơn.

Theo kế hoạch được nêu, robot Atlas sẽ tiến tới môi trường sản xuất thực tế tại nhà máy Georgia Metaplant của Hyundai vào năm 2028. Đến năm 2030, robot được kỳ vọng có thể đảm nhận những nhiệm vụ lắp ráp phức tạp hơn. Nếu tiến độ này được duy trì, Atlas có thể trở thành một trong những ví dụ rõ nét cho xu hướng đưa robot hình người vào nhà máy, nơi khả năng tự vận hành, tự xử lý sự cố và duy trì thời gian hoạt động sẽ quan trọng không kém sức mạnh cơ học.

#Robot Atlas #Boston Dynamics #tự thay pin #robot công nghiệp #nhà máy #hệ thống tự vận hành

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