Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Việt Nam lần đầu tiên có sĩ quan giữ vị trí cấp cao tại phái bộ GGHB

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ GGHB Liên Hợp quốc tại Nam Sudan.

Trà Khánh

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử sĩ quan tham gia nhóm quan sát viên ASEAN tại Campuchia. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

image001.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS.

Các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần này gồm: Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhận vị trí Sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng Phòng Quan sát viên quân sự; Đại úy Nguyễn Huy Hoàng và Đại úy Đỗ Trần Thế Anh đảm nhận vị trí Sĩ quan Quan sát viên quân sự Phái bộ UNMISS. Đây là những sĩ quan được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng bài bản; đã trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong và ngoài nước.

Đặc biệt, vị trí Sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng Phòng Quan sát viên quân sự do Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhận là một vị trí mới và cũng là lần đầu tiên sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Liên hợp quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí này.

Thượng tá Lương Trường Vinh đã từng trải qua các nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) và Phái bộ UNMISS; là sĩ quan Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), đảm nhận vị trí Sĩ quan Kế hoạch, Phòng Tổ chức - Xây dựng Lực lượng, Văn Phòng các Vấn đề Quân sự, Cục Hoạt động hòa bình (8/2020 - 8/2024).

Sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, nhân viên QĐND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các Phái bộ UNMISS, UNISFA, MINUSCA, Trụ sở Liên hợp quốc và Văn phòng Liên lạc của Liên hợp quốc tại Vương quốc Bỉ.

image003-2.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định cho sĩ quan tham gia nhóm quan sát viên ASEAN tại Campuchia.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Bằng khen tặng các sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ quan sát viên ASEAN tại Campuchia đợt 1; trao quyết định cho các sĩ quan tham gia nhóm quan sát viên ASEAN tại Campuchia đợt 2.

Bộ Quốc phòng
Link bài gốc Copy link
https://www.mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-dnqp/trao-quyet-dinh-cho-cac-si-quan-thuc-hien-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-va-tham-gia-nhom-quan-sat-vien-asean-tai-cam-pu-chia
#Bộ Quốc phòng #phái bộ gìn giữ hòa bình #Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam #Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp quốc tại Nam Sudan

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quân đội phải làm chủ vũ khí hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu quân đội phải nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược.

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân sơ kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, sáng 2/7.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng quân đội đã nỗ lực đoàn kết và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với nhiều kết quả đột phá và đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường ổn định và thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ba điểm nổi bật tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 9-10/7 với nhiều điểm mới về địa điểm và nội dung hoạt động.

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Thông tin về chương trình Giao lưu, Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10/7/2026 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào).

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tìm thấy 23 nạn nhân động đất tại Venezuela

Tính đến ngày 1/7 (giờ địa phương), Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại bang La Guaira, Venezuela.

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt.

Đoàn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy cho đến nay lên con số 23. Đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương cùng lực lượng tại chỗ 7 vị trí còn lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới