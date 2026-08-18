[VIDEO] Xe máy bất ngờ lao ra từ góc khuất, xe hơi đánh lái dẫn đến tai nạn

Một xe máy bất ngờ băng ngang khiến tài xế ô tô phải đánh lái tránh, khiến một xe máy khác chạy phía sau không kịp phản ứng, đâm vào ô tô và bị thương.

Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra tại ngã tư trên đường 5, đoạn qua Phú Thái, khi một xe máy bất ngờ băng ngang trước đầu ôtô có camera hành trình. Tài xế ôtô phanh gấp rồi đánh lái sang phải để tránh va chạm, nhưng chính thao tác này lại khiến một xe máy khác từ phía sau lao tới, đâm vào ôtô và ngã văng sang bên phải.

Video: Tin tức 24h / Facebook

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 16/8. Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ôtô đang di chuyển với tốc độ khoảng 60 km/h và đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu giao thông đang bật xanh.

Khi ôtô gần đi hết nút giao, từ hướng đường vuông góc bất ngờ xuất hiện một xe máy lao ra từ góc khuất. Do tình huống xảy ra đột ngột, tài xế ôtô lập tức phanh gấp để tránh chiếc xe máy đang cắt ngang đường.

Tuy nhiên, trong lúc xử lý tình huống, tài xế đồng thời đánh lái sang phải. Đúng thời điểm này, một xe máy khác đang chạy phía sau với tốc độ cao lao tới.

Do khoảng cách quá gần, người điều khiển xe máy phía sau không kịp xử lý và đâm vào chiếc ôtô. Sau cú va chạm, xe máy cùng người điều khiển văng sang bên phải. Người đi xe máy bị thương sau vụ tai nạn.

Đáng chú ý, người điều khiển chiếc xe máy ban đầu băng ngang qua ngã tư sau khi xảy ra sự việc còn quay lại nhìn rồi tiếp tục di chuyển theo hướng ngược chiều, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tình huống trên cho thấy chỉ một hành động bất ngờ của một phương tiện cũng có thể khiến những người tham gia giao thông khác rơi vào thế bị động. Đặc biệt, tại các nút giao có góc khuất, việc chỉ quan sát tín hiệu đèn mà không chủ động kiểm soát tốc độ vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Qua ngã tư đèn xanh vẫn cần chủ động giảm tốc

Khi tiến gần các nút giao, tài xế nên chủ động giảm tốc độ ngay cả trong trường hợp đèn tín hiệu đang chuyển xanh. Việc này càng cần thiết nếu hướng đường vuông góc bị che khuất, khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát được các xe đang tiếp cận từ hai bên.

Trong tình huống trên, tài xế ôtô đã kịp thời phanh gấp để tránh chiếc xe máy bất ngờ lao ra. Tuy nhiên, sau đó việc đánh lái sang phải đã tạo ra một tình huống nguy hiểm khác khi chiếc xe máy chạy phía sau không kịp xử lý và đâm vào ôtô.

Đây cũng là một tình huống điển hình cho nguyên tắc “nhường tốc không nhường đường”. Khi gặp tình huống bất ngờ, việc ưu tiên giảm tốc, phanh và kiểm soát phương tiện thường giúp tài xế duy trì hướng di chuyển ổn định, thay vì vội vàng bẻ lái để tránh chướng ngại vật. Trong trường hợp này, cú đánh lái sang phải vô tình kéo theo vụ va chạm tiếp theo.

Với người đi xe máy, việc tuân thủ đúng hướng lưu thông cũng đặc biệt quan trọng. Người điều khiển xe không nên đi ngược chiều, không bất ngờ lao ra từ các góc khuất và cần duy trì tốc độ phù hợp với điều kiện giao thông.

Bên cạnh đó, người đi xe máy cần giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước, tránh chạy quá nhanh và chủ động quan sát từ sớm. Không chỉ nhìn phương tiện ngay trước mặt, người lái cũng cần chú ý cả những làn đường bên cạnh để kịp thời nhận biết các tình huống có thể phát sinh.

Tại những nút giao, một tình huống bất ngờ có thể xuất hiện chỉ trong vài giây. Việc giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát rộng sẽ giúp người điều khiển phương tiện có thêm thời gian phản ứng, hạn chế nguy cơ từ một tình huống bất ngờ chuyển thành tai nạn.