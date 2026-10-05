Cụ ông 80 tuổi suy thận, bác sĩ dùng khí CO₂ cứu dòng máu xuống chân

Đau chân, đi chưa đầy 100 m, cụ ông 80 tuổi được phát hiện thiếu máu động mạch hai chi dưới trầm trọng kèm suy thận mạn giai đoạn 4.

Thiếu máu động mạch hai chân, ABI xuống mức rất thấp

Ông P.V.A., 80 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, đến Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng thường xuyên đau vùng đùi, cẳng chân và bàn chân hai bên khi đi bộ. Quãng đường có thể đi được chỉ còn dưới 100 m do đau.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp khoảng 30 năm và mắc bệnh thận mạn tính. Đây là yếu tố khiến việc lựa chọn phương pháp chụp, can thiệp mạch cần được tính toán thận trọng.

Hình ảnh tắc động mạch chi trước và sau can thiệp - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận mạch đùi hai bên còn bắt được nhưng không bắt được mạch khoeo và các mạch ở bàn chân. Kết quả đo chỉ số huyết áp cổ chân – cánh tay (ABI) cho thấy tình trạng tưới máu xuống hai chân giảm nghiêm trọng. ABI chân phải chỉ 0,26 và chân trái 0,53, trong khi chỉ số bình thường từ 0,9-1.

Kết hợp triệu chứng lâm sàng và kết quả thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị thiếu máu động mạch hai chi dưới trầm trọng.

Ê-kíp quyết định chụp mạch và can thiệp nội mạch để cải thiện dòng máu xuống chân. Tuy nhiên, tình trạng suy thận mạn giai đoạn 4 đặt ra thách thức trong quá trình can thiệp.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khí CO₂ thay thế thuốc cản quang chứa iod

TS.BSCK2. Nguyễn Duy Tân, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, thuốc cản quang chứa iod thường được sử dụng trong chụp và can thiệp mạch để giúp bác sĩ quan sát rõ hệ thống mạch máu. Thuốc được đào thải chủ yếu qua thận.

Ở người bệnh suy giảm chức năng thận, việc sử dụng thuốc cản quang cần được cân nhắc kỹ do có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp, từ đó khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn.

Trong trường hợp ông A., ê-kíp lựa chọn sử dụng khí CO₂ trong quá trình can thiệp nội mạch. Khí CO₂ được đưa vào lòng mạch dưới hướng dẫn của chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), kết hợp xử lý hình ảnh bằng phần mềm, giúp bác sĩ quan sát các đoạn mạch hẹp, tắc hoặc tổn thương thành mạch để thực hiện can thiệp.

Bơm khí co2 điều trị tắc mạch chi - Ảnh BVCC

TS.BSCK2. Nguyễn Duy Tân cho biết, sau khi được đưa vào lòng mạch, CO₂ được hấp thụ và thải qua phổi, qua đó giúp hạn chế việc sử dụng thuốc cản quang chứa iod ở người bệnh có nguy cơ cao về chức năng thận.

Theo bác sĩ, kỹ thuật này mở thêm lựa chọn cho những người bệnh mắc bệnh thận mạn nhưng đồng thời cần chụp và can thiệp mạch máu. Trong những năm gần đây, kỹ thuật sử dụng CO₂ trong can thiệp nội mạch đã được áp dụng tại một số nước ở châu Âu và châu Mỹ. Bệnh viện Thống Nhất là một trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công phương pháp này.

Sau can thiệp, tình trạng tưới máu xuống hai chân của ông A. đã được cải thiện. Người bệnh từng bước vận động thuận lợi hơn. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi chức năng thận, tuần hoàn hai chân và đáp ứng điều trị. Người bệnh dự kiến xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Thăm khám cho người bệnh sau can thiệp - Ảnh BVCC

Ứng dụng khí CO₂ trong chụp và can thiệp mạch có thể mở thêm lựa chọn điều trị cho người cao tuổi mắc bệnh mạch máu, động mạch chủ, mạch ngoại biên… kèm bệnh thận mạn, đặc biệt trong những trường hợp cần hạn chế phơi nhiễm với thuốc cản quang chứa iod.

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