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[VIDEO] Vàng mất vai trò trú ẩn khi lạm phát Mỹ cao, Fed có thể tăng lãi suất

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[VIDEO] Vàng mất vai trò trú ẩn khi lạm phát Mỹ cao, Fed có thể tăng lãi suất

Vàng giảm mạnh khi lạm phát Mỹ tháng 4 đạt 3,8%, khả năng Fed tăng lãi suất, ảnh hưởng đến thị trường vàng và đầu tư.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của lạm phát Mỹ #Chính sách lãi suất của Fed #Thị trường vàng và biến động #Tác động chiến sự Trung Đông #Chính sách tiền tệ và nền kinh tế

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